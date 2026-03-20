عربي-دولي

رسالة جديدة من مجتبى خامنئي.. لم يظهر وهذا ما قاله

Lebanon 24
20-03-2026 | 12:59
رسالة جديدة من مجتبى خامنئي.. لم يظهر وهذا ما قاله
بث التلفزيون الإيراني الرسمي بياناً مكتوباً منسوباً للمرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، بمناسبة عيد الفطر ونوروز، وذلك للمرة الثانية دون ظهور شخصي أو تسجيل صوتي للمرشد منذ توليه السلطة خلفاً لوالده في شباط الماضي.


وتحدث مجتبى خامنئي في الرسالة عن "انتصارات بارزة" دون تحديدها، فيما وصفها بـ "الحرب المفروضة الثالثة"، قائلاً إن "الشعب الإيراني نجح في إقامة خط دفاعي واسع أدى إلى انكسار العدو".
 

وقال خامنئي إن الهجمات الأميركية والإسرائيلية "تقوم على أساس وهم أنهم بقتل القادة البارزين يمكنهم الإطاحة بالحكومة".
 

وتمت قراءة البيان المكتوب، بمناسبة العام الفارسي الجديد نوروز، على شاشة التلفزيون الإيراني، فيما تثار تساؤلات بشأن الوضع الصحي للمرشد الجديد.
 

وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد قد ذكرت خلال جلسة استماع في الكونغرس إن مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة في هجوم إسرائيلي، مشيرة إلى أن عملية صنع القرار في إيران غير واضحة حاليا نظرا لإصابته.
 

وأسفرت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير عن مقتل عدد كبير من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، ما أدى إلى انهيار شبه كامل لهرم القيادة في طهران.


ومن بين القتلى المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، ومستشار المرشد الأعلى علي شمخاني، ووزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، ووزير الدفاع عزيز ناصر زاده. 
 

كذلك، قُتل قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، ورئيس هيئة استخبارات الباسيج إسماعيل أحمدي، والمتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني، ومدير المكتب العسكري للمرشد محمد شيرازي، ورئيس هيئة الأركان العامة عبد الرحيم موسوي.

 
وأكد الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 1700 هدف عسكري وصناعي داخل إيران، وتعطيل إنتاج الصواريخ الباليستية الجديدة، فضلاً عن تحييد 70 بالمئة من منصات الإطلاق.

 
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم في تصريح مقتضب: "لم يتبق قادة نتحدث إليهم في إيران"، في إشارة إلى العدد الهائل من مسؤولي الصف الأول الذين قتلوا خلال الحرب.

 
وزعم خامنئي خلال الرسالة أن حديثه السابق عن حسن الجوار "جدي وحقيقي"، مستندًا إلى روابط الدين والمصالح الاستراتيجية. ونفى مسؤولية طهران عن الهجمات الأخيرة في تركيا وعمان، واصفًا إياها بـ "خدعة من العدو".

 
ويصطدم حديث خامنئي بالواقع الميداني، حيث لا تزال الصواريخ والمسيرات الإيرانية تطلق على منشآت طاقة وأخرى مدنية في دول خليجية لا علاقة لها بالحرب الدائرة، مما أدى إلى قفزة في أسعار النفط وتوتر إقليمي حاد.

 
كذلك، أدانت كل من تركيا وسلطنة عمان في بيانات رسمية الهجمات الإيرانية على أراضيها.

 
ودعا مجتبى خامنئي وسائل الإعلام المحلية إلى الامتناع عن تناول "مواطن الضعف لعدم منح العدو أي ثغرة"، مشددًا على أولوية تحسين معيشة المواطنين. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: مجتبى خامنئي يوجه رسالة جديدة قريبا
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: رسالة القائد مجتبى خامنئي أمس أوضحت وحددت مسار مستقبل البلاد في هذه المرحلة المصيرية
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر: رسالة مجتبى خامنئي المرتقبة ستتناول "المقاومة" والعلاقة مع دول المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:52 | 2026-03-20
Lebanon24
14:00 | 2026-03-20
Lebanon24
13:55 | 2026-03-20
Lebanon24
13:00 | 2026-03-20
Lebanon24
12:58 | 2026-03-20
Lebanon24
11:19 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
