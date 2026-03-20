مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر

ذكرت شبكة " إن" نقلاً عن مسؤولين بالاستخبارات ، أن نفوذ في ما يتعلق بمضيق هرمز معضلة أساسية وليس لها حل واضح.

وأضافت: تقييم لاستخبارات الدفاع خلص إلى أن إيران قد تستطيع إبقاء مغلقا من شهر إلى 6 أشهر.

وقال إن العوامل التي تحدد مدة إغلاق مضيق هرمز تتغير بشكل شبه يومي.