هل ستُرسل أميركا قوات إلى إيران؟ البنتاغون يُلمح ويتحدث

نشرت شبكة "س بي إس نيوز" تقريراً جديداً قالت فيه إن كبار المسؤولين في وزارة الحرب الأميركية، أجروا نقاشاً واسعاً لدراسة إمكانية إرسال قوات برية إلى .



ونقلت الشبكة عن مصادر وصفتها بالمُطلعة قولها إنّ كبار العسكريين في درسوا طلبات محددة تهدف إلى الاستعداد لمثل هذا الخيار في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي التحركات التالية في الحرب على إيران.

وقال أحد المصادر إنَّ " يدرس إمكانية نشر قوات برية في المنطقة. ولم يتضح بعد في ظل أي ظروف سيسمح باستخدام .



من جانبها، قالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت في بيان: "إن مهمة البنتاغون هي اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمنح أقصى قدر من الخيارات، وهذا لا يعني أن الرئيس قد اتخذ قراراً، وكما قال الرئيس في الخميس، فهو لا يخطط لإرسال قوات برية إلى أي مكان في هذا الوقت"، وفق تعبيرها.



وبحسب " "، عقد الجيش الأمريكي اجتماعات بحثت كيفية احتجاز جنود إيرانيين كأسرى وفضلا عن التعامل مع عناصر الميليشيات، إذا ما قرر الرئيس إرسال قوات أمريكية برية.

