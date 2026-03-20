عربي-دولي
هل ستُرسل أميركا قوات إلى إيران؟ البنتاغون يُلمح ويتحدث
Lebanon 24
20-03-2026
|
15:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت شبكة "س بي إس نيوز" تقريراً جديداً قالت فيه إن كبار المسؤولين في وزارة الحرب الأميركية، أجروا نقاشاً واسعاً لدراسة إمكانية إرسال قوات برية إلى
إيران
.
ونقلت الشبكة عن مصادر وصفتها بالمُطلعة قولها إنّ كبار
القادة
العسكريين في
البنتاغون
درسوا طلبات محددة تهدف إلى الاستعداد لمثل هذا الخيار في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
التحركات التالية في الحرب على إيران.
وقال أحد المصادر إنَّ "
ترامب
يدرس إمكانية نشر قوات برية في المنطقة. ولم يتضح بعد في ظل أي ظروف سيسمح باستخدام
القوات البرية
.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
كارولين ليفيت في بيان: "إن مهمة البنتاغون هي اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمنح
القائد الأعلى
أقصى قدر من الخيارات، وهذا لا يعني أن الرئيس قد اتخذ قراراً، وكما قال الرئيس في
المكتب البيضاوي
الخميس، فهو لا يخطط لإرسال قوات برية إلى أي مكان في هذا الوقت"، وفق تعبيرها.
وبحسب "
سي بي إس نيوز
"، عقد الجيش الأمريكي اجتماعات بحثت كيفية احتجاز جنود إيرانيين كأسرى وفضلا عن التعامل مع عناصر الميليشيات، إذا ما قرر الرئيس إرسال قوات أمريكية برية.
بوليتيكو: البنتاغون يدرس إرسال مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
بوليتيكو: البنتاغون يدرس إرسال مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط
21/03/2026 00:56:38
21/03/2026 00:56:38
21/03/2026 00:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بوليتيكو: البنتاغون يدرس إرسال مزيد من القوات إلى منطقة الشرق الأوسط
Lebanon 24
بوليتيكو: البنتاغون يدرس إرسال مزيد من القوات إلى منطقة الشرق الأوسط
21/03/2026 00:56:38
21/03/2026 00:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: لن نرسل قوات إلى إيران
21/03/2026 00:56:38
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: لن نرسل قوات إلى إيران
21/03/2026 00:56:38
21/03/2026 00:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: التقارير التي تتحدث عن إرسال قوات إضافية إلى المنطقة غير دقيقة
21/03/2026 00:56:38
Lebanon 24
ترامب: التقارير التي تتحدث عن إرسال قوات إضافية إلى المنطقة غير دقيقة
21/03/2026 00:56:38
21/03/2026 00:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"غضب داخل بيئة الحزب".. ماذا قال تقرير أميركي؟
17:00 | 2026-03-20
Lebanon 24
"غضب داخل بيئة الحزب".. ماذا قال تقرير أميركي؟
17:00 | 2026-03-20
20/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: يمكننا إجراء حوار مع إيران لكنني لا أريد وقف إطلاق النار
16:17 | 2026-03-20
Lebanon 24
ترامب: يمكننا إجراء حوار مع إيران لكنني لا أريد وقف إطلاق النار
16:17 | 2026-03-20
20/03/2026 04:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران أطلقت حوالى 400 صاروخ باتجاه إسرائيل
14:52 | 2026-03-20
Lebanon 24
إيران أطلقت حوالى 400 صاروخ باتجاه إسرائيل
14:52 | 2026-03-20
20/03/2026 02:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل لضرب "قيادة إيران".. "هآرتس" تتحدث عنها
14:00 | 2026-03-20
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل لضرب "قيادة إيران".. "هآرتس" تتحدث عنها
14:00 | 2026-03-20
20/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر
13:55 | 2026-03-20
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر
13:55 | 2026-03-20
20/03/2026 01:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالية بسبب "البطاطا"
Lebanon 24
إشكالية بسبب "البطاطا"
02:45 | 2026-03-20
20/03/2026 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
12:26 | 2026-03-20
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
12:26 | 2026-03-20
20/03/2026 12:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"جاسوس" خطير لإيران.. إسرائيل أوقفته و"معاريف" كشفت هويته
05:30 | 2026-03-20
Lebanon 24
"جاسوس" خطير لإيران.. إسرائيل أوقفته و"معاريف" كشفت هويته
05:30 | 2026-03-20
20/03/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي يُلاقي "حزب الله"... لا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
06:00 | 2026-03-20
Lebanon 24
برّي يُلاقي "حزب الله"... لا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
06:00 | 2026-03-20
20/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
06:30 | 2026-03-20
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
06:30 | 2026-03-20
20/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
