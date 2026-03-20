Najib Mikati
هل ستُرسل أميركا قوات إلى إيران؟ البنتاغون يُلمح ويتحدث

20-03-2026 | 15:27
نشرت شبكة "س بي إس نيوز" تقريراً جديداً قالت فيه إن كبار المسؤولين في وزارة الحرب الأميركية، أجروا نقاشاً واسعاً لدراسة إمكانية إرسال قوات برية إلى إيران.
 

ونقلت الشبكة عن مصادر وصفتها بالمُطلعة قولها إنّ كبار القادة العسكريين في البنتاغون درسوا طلبات محددة تهدف إلى الاستعداد لمثل هذا الخيار في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب التحركات التالية في الحرب على إيران.
وقال أحد المصادر إنَّ "ترامب يدرس إمكانية نشر قوات برية في المنطقة. ولم يتضح بعد في ظل أي ظروف سيسمح باستخدام القوات البرية.
 

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان: "إن مهمة البنتاغون هي اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمنح القائد الأعلى أقصى قدر من الخيارات، وهذا لا يعني أن الرئيس قد اتخذ قراراً، وكما قال الرئيس في المكتب البيضاوي الخميس، فهو لا يخطط لإرسال قوات برية إلى أي مكان في هذا الوقت"، وفق تعبيرها.
 

وبحسب "سي بي إس نيوز"، عقد الجيش الأمريكي اجتماعات بحثت كيفية احتجاز جنود إيرانيين كأسرى وفضلا عن التعامل مع عناصر الميليشيات، إذا ما قرر الرئيس إرسال قوات أمريكية برية.

