ترامب: يمكننا إجراء حوار مع إيران لكنني لا أريد وقف إطلاق النار

أكد الرئيس الأميركي أنه يمكن إجراء حوار مع ، لكنه لا يريد اتفاقًا لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن أي اتفاق لا يتم حين يُسحق أحد الأطراف عسكريًا، مؤكدًا أن بلاده وجهت "ضربات قوية لإيران".

وأضاف أن لا تستخدم ، وأن على الدول الأخرى الانخراط في معالجة الوضع، داعيًا دول والصين وكوريا الجنوبية إلى المشاركة في إعادة فتح المضيق.

وتطرق ترامب إلى أن لديه خططًا محتملة بشأن خارك لكنه لن يكشف عنها، مؤكدًا أن بلاده حققت الانتصار من الناحية العسكرية وأن مضيق هرمز سيفتح في مرحلة ما.

كما لفت إلى أن إيران أعدمت أشخاصًا بسبب احتجاجاتهم، وأوضح أن ستكون مستعدة لإنهاء الحرب مع إيران عندما ترغب الولايات المتحدة بذلك.