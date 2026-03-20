ترامب: يمكننا إجراء حوار مع إيران لكنني لا أريد وقف إطلاق النار

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يمكن إجراء حوار مع إيران، لكنه لا يريد اتفاقًا لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن أي اتفاق لا يتم حين يُسحق أحد الأطراف عسكريًا، مؤكدًا أن بلاده وجهت "ضربات قوية لإيران".
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لا تستخدم مضيق هرمز، وأن على الدول الأخرى الانخراط في معالجة الوضع، داعيًا دول الناتو والصين وكوريا الجنوبية إلى المشاركة في إعادة فتح المضيق.
وتطرق ترامب إلى أن لديه خططًا محتملة بشأن جزيرة خارك لكنه لن يكشف عنها، مؤكدًا أن بلاده حققت الانتصار من الناحية العسكرية وأن مضيق هرمز سيفتح في مرحلة ما.
كما لفت إلى أن إيران أعدمت أشخاصًا بسبب احتجاجاتهم، وأوضح أن إسرائيل ستكون مستعدة لإنهاء الحرب مع إيران عندما ترغب الولايات المتحدة بذلك.