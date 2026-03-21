إجراء غير مسبوق.. ترامب على عملة ذهبية عيار 24 قيراطا

في إطار الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال في الرابع من ، أقرت لجنة فيدرالية أميركية للفنون، يوم الخميس الماضي، التصميم النهائي لعملة تذكارية ذهبية عيار 24 قيراطا تحمل صورة الرئيس .وجاءت موافقة لجنة الفنون الجميلة الأميركية، التي يضم أعضاؤها مؤيدين للرئيس وقد عيّنهم في وقت سابق من هذا العام، من دون أي اعتراض، ما يمهد الطريق أمام دار سك العملة الأميركية لبدء إنتاج القطعة، التي لا تزال قيمتها الاسمية وحجمها قيد .وقال أمين الخزانة الأميركي، براندون بيتش، في بيان: "مع اقتراب الذكرى الـ250 لبلادنا، يسعدنا إعداد عملات تجسد الروح الراسخة لأمتنا وديمقراطيتنا، ولا توجد صورة أكثر رمزية لتتصدر هذه العملات من صورة رئيسنا الحالي، جيه. ترامب".ويُعد هذا الإجراء غير المسبوق مثالا جديدا على تجاوز ترامب وحلفائه للأعراف التقليدية المتبعة مع الرؤساء ، بل وحتى للقانون، من أجل تحقيق ما يريد.كما يمثل أحدث خطوة في مساعي ترامب لتخليد اسمه وصورته في السجل التاريخي الأميركي، بعد إطلاق اسمه على مؤسسات ومعالم عدة، بينها معهد السلام الأميركي ومركز كينيدي للفنون الأدائية، فضلا عن فئة جديدة من البوارج الحربية، إلى جانب تكريمات أخرى.وينص القانون الفيدرالي على أنه لا يجوز أن يظهر أي رئيس على قيد الحياة على العملة الأميركية.لكن ميغان سوليفان، القائمة بأعمال رئيس مكتب إدارة التصميم في دار السك، قالت إن وزير الخزانة يملك صلاحية الترخيص بسك وإصدار عملات ذهبية جديدة من عيار 24 قيراطا، وهي صلاحية استخدمها سكوت بيسنت لتجاوز هذا الحظر ووضع صورة ترامب على العملة.وقدمت سوليفان التصميم النهائي للعملة خلال اجتماع اللجنة في مارس، الخميس، مشيرة إلى أن ترامب وافق عليه.وقالت: "بحسب ما فهمت، فإن وزير الخزانة عرض هذا التصميم، إلى جانب تصاميم أخرى، على الرئيس، وكان هذا من بين الخيارات التي وقع عليها اختياره".ولم يصدر تعليق فوري من أو دار سك العملة على طلبات التعليق التي قُدمت عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.ويظهر الوجه الأمامي للعملة صورة لترامب مرتديا بدلة وربطة عنق، وبملامح صارمة، بينما يستند بقبضتيه إلى ما يبدو أنه مكتب وينحني إلى الأمام.أما الوجه الخلفي، فيحمل صورة نسر أثناء التحليق، مع عبارة "UNITED STATES OF AMERICA" على اليمين و"E PLURIBUS UNUM" على اليسار.