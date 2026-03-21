عربي-دولي

الأمين العام للأمم المتحدة: مستعدون للمشاركة في حماية مضيق هرمز

Lebanon 24
21-03-2026 | 01:35
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء إغلاق إيران لمضيق هرمز، واقترح أن تساعد الأمم المتحدة في حماية الممر المائي وأن تكون جزءاً من خطة لخفض التصعيد.

وقال غوتيريش، في حديث لموقع "بوليتيكو" Politico الإخباري، إنه لم يتحدث إلى الرئيس دونالد ترامب منذ بدء الحرب، لكنه تحدث مع آخرين في الإدارة رفض الكشف عن هويتهم.
ورحب غوتيريش بهدف "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي والمتمثل في تمويل وتوفير العناصر الأساسية لخطة إعادة إعمار غزة من أجل إعادة بناء المنازل والبنية التحتية الفلسطينية.

وقال غوتيريش: "هناك هدف تم تحديده واعتماده من قبل مجلس الأمن، ونحن نتعاون بنشاط مع الهياكل التي أنشأها مجلس السلام".

وأضاف غوتيريش أنه لا يرى أي حاجة للمجلس بخلاف خطة إعادة إعمار غزة.

وقال في هذا الصدد "كل شيء آخر هو مشروع شخصي للرئيس ترامب، يسيطر فيه سيطرة كاملة على كل شيء". وتابع "ليست هذه هي الطريقة الفعالة لمعالجة المشاكل الجسيمة التي نواجهها الآن. علينا أن نكون واضحين بشأن القانون الدولي، وأن نكون واضحين بشأن قيم ميثاق الأمم المتحدة. هذا أمر أساسي في أي مبادرة سلام".
 
غوتيريش لـ "بوليتيكو": الأمم المتحدة يمكن أن تشارك في حماية مضيق هرمز
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: تحدثنا إلى أمين عام الأمم المتحدة بشأن إغلاق مضيق هرمز
ماكرون: فرنسا مستعدّة للمشاركة في نظام مرافقة السفن في مضيق هرمز عند هدوء الأوضاع
البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: الادعاء بأن إيران أغلقت مضيق هرمز لا أساس له من الصحة
