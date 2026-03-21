الأمين العام للأمم المتحدة: مستعدون للمشاركة في حماية مضيق هرمز

دعا أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء إغلاق لمضيق هرمز، واقترح أن تساعد في حماية الممر المائي وأن تكون جزءاً من خطة لخفض التصعيد.



وقال غوتيريش، في حديث لموقع "بوليتيكو" Politico الإخباري، إنه لم يتحدث إلى الرئيس منذ بدء الحرب، لكنه تحدث مع آخرين في الإدارة رفض هويتهم.

ورحب غوتيريش بهدف "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي والمتمثل في تمويل وتوفير العناصر الأساسية لخطة إعادة إعمار غزة من أجل إعادة بناء المنازل والبنية التحتية .



وقال غوتيريش: "هناك هدف تم تحديده واعتماده من قبل ، ونحن نتعاون بنشاط مع الهياكل التي أنشأها مجلس السلام".



وأضاف غوتيريش أنه لا يرى أي حاجة للمجلس بخلاف خطة إعادة إعمار غزة.



وقال في هذا الصدد "كل شيء آخر هو مشروع شخصي للرئيس ، يسيطر فيه سيطرة كاملة على كل شيء". وتابع "ليست هذه هي الطريقة الفعالة لمعالجة المشاكل الجسيمة التي نواجهها الآن. علينا أن نكون واضحين بشأن القانون الدولي، وأن نكون واضحين بشأن قيم ميثاق الأمم المتحدة. هذا أمر أساسي في أي مبادرة سلام".