إيران تفشل في استهداف قاعدة أميركية بريطانية بصاروخين في المحيط الهندي

أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه قاعدة "دييغو ‌غارسيا" العسكرية الأميركية-البريطانية لكنهما لم يصيبا ، وفق ما نقلت ⁠عن مسؤولين أميركيين.



وأشارت الصحيفة إلى أن الصاروخين الإيرانيين متوسطي المدى، وأطلقا باتجاه قاعدة دييغو ‌غارسيا، ‌في ‌المحيط الهندي.



وأضافت الصحيفة أن أحد الصاروخين تعطل في أثناء ‌الانطلاق، في حين ‌أطلقت ⁠سفينة حربية أميركية صاروخا اعتراضيا من طراز "إس -إم 3" على ⁠الصاروخ ‌الآخر.



وقاعدة دييغو غارسيا في جزر تشاغوس هي إحدى قاعدتين سمحت للولايات المتحدة باستخدامهما في عمليات "دفاعية" في .

