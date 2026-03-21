عربي-دولي
الغارات الاسرائيلية تتواصل على طهران.. وتصاعد دخان من مقر عسكري في منطقة تشيتغر
Lebanon 24
21-03-2026
|
02:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
سُمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق أميرآباد ولواسان ونارمك في
طهران
فجر السبت، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية فيما أفاد مراسل "العربية" برصد إطلاق صواريخ من
إيران
باتجاه
النقب
وجنوب
إسرائيل
.
كما تحدثت التقارير عن سماع دوي انفجار في مدينة تبريز شمال غرب إيران، وانقطاع الكهرباء في شرق وشمال شرق طهران. كما لوحظ تصاعد دخان من مقر عسكري في منطقة تشيتغر بالعاصمة، وسُمعت انفجارات في منطقة أمينآباد، بالتزامن مع تقارير عن انفجارين على طريق الإمام رضا السريع.
ووفقاً للتقارير، سُمع انفجاران في منطقة طهرانبارس بالقرب من الدوّار الرابع، بالإضافة إلى انفجارات متعددة في شمال شرق طهران. وأشارت
وسائل الإعلام
إلى وقوع انفجارين في وسط المدينة، وانفجار في شارع بيروزي شرق العاصمة.
ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناتجة عن هذه الانفجارات.
شنت إسرائيل موجة جديدة من الهجمات على إيران فجر الجمعة بعد يوم من مطالبة الرئيس
دونالد
ترمب لها بعدم تكرار ضرباتها على البنية التحتية
الإيرانية
للغاز الطبيعي بعدما أدت ضربات انتقامية إيرانية على منشآت طاقة في المنطقة إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود وشكل تصعيدا حادا في الحرب الأميركية
الإسرائيلية
على إيران.
وقال متحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
فجراً «بدأ الجيش الإسرائيلي للتو موجة من الضربات ضد البنية التحتية للنظام
الإيراني
الإرهابي في قلب طهران»، دون تقديم تفاصيل.
وأكد الرئيس الأميركي «
القضاء
على القيادة الإيرانية»، وأن النظام في طهران «يبحث عن قادة جدد»، جازماً بأن «التأثير على إيران سيكون سيئا وسننتهي من ذلك قريبا».
