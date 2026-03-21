بسبب "صفقة تويتر".. إدانة ايلون ماسك وإلزامه بدفع تعويضات خيالية

21-03-2026 | 03:31
بسبب صفقة تويتر.. إدانة ايلون ماسك وإلزامه بدفع تعويضات خيالية
أفادت تقارير إعلامية ان هيئة محلفين فيدرالية في كاليفورنيا، أدانت أمس الجمعة، الملياردير إيلون ماسك بتهمة تضليل مساهمي منصة تويتر، وذلك عبر مهاجمته الشبكة في تغريدات قبل استحواذه عليها في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

ويعني الحكم الصادر في دعوى قضائية جماعية أن أغنى رجل في العالم قد يُلزم بدفع تعويضات تصل إلى 2.6 مليار دولار للمساهمين، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن بي سي" ووسائل إعلام أخرى.

ورفع جوزيبي بامبينا دعوى قضائية ضد ماسك نيابة عن الأشخاص الذين باعوا أسهم تويتر بين منتصف مايو 2022 وأوائل تشرين الأول من العام نفسه.

وأظهرت لائحة الاتهام أن هيئة المحلفين وافقت المدعي على أن ماسك انتهك قانون سوق الأوراق المالية الذي يحظر الإدلاء بتصريحات كاذبة ومضللة تؤدي إلى انخفاض سعر السهم بشكل مصطنع، وفي هذه الحالة سهم تويتر.

واتهمت الدعوى المدنية ماسك بالتسبب بانخفاض سعر سهم تويتر خلال إعادة تفاوضه على سعر الشراء أو الانسحاب من الصفقة نهائيا، مما تسبب في خسارة البائعين لأسهمهم.
وغرد ماسك في إحدى مراحل مفاوضات الشراء بأن صفقة الاستحواذ معلّقة مؤقتا إلى حين إثبات مسؤولي تويتر أن نسبة "الحسابات الوهمية" منخفضة كما ادعت المنصة حينها.

وتخلى ماسك عن محاولاته للانسحاب من اتفاق مبدئي لشراء تويتر في أواخر عام 2022 بعد أن رفعت المنصة دعوى قضائية ضده لإلزامه بتنفيذ العقد بينهما.

ومنذ ذلك الحين، قام ماسك بدمج منصة التواصل التي غير اسمها إلى إكس مع شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "إكس آيه آي" وشركته الخاصة لاستكشاف الفضاء "سبايس إكس".
 
مجلس الوزراء قرّر الحظر الفوريّ لنشاطات "حزب الله" الامنية والعسكرية كافة والزامه بتسليم سلاحِه
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إستدعاء إيلون ماسك إلى الإستجواب في فرنسا
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المدعي العام في باريس يستدعي إيلون ماسك للإدلاء بشهادته في إطار التحقيق المتعلق بمنصة "إكس"
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
