تصعيد روسي يعيد "الرعب الليلي" إلى أوكرانيا

شهدت تصعيدًا عسكريًا لافتًا، بعد أن أطلقت 178 طائرة مسيّرة بعيدة المدى خلال ليلة واحدة، استهدفت مدنًا رئيسية بينها خاركيف وأوديسا وزابوريجيا وتشيرنيغيف، في هجوم يُعد من الأكبر منذ أشهر.





وتركزت الضربات على منشآت الطاقة وشبكات النقل، في محاولة لإضعاف القدرات التشغيلية لأوكرانيا، بالتوازي مع تكثيف الهجمات منخفضة التكلفة لإرهاق الدفاعات الجوية.

وحذر الرئيس الأوكراني من اتساع بين كلفة الهجمات الروسية الرخيصة واعتراضها، مشيرًا إلى تحديات متزايدة تواجه منظومات الدفاع الجوي.



تصعيد بعد هدوء نسبي



ويأتي الهجوم ضمن موجة تصعيد شهدها شهر ، عقب فترة من الهدوء النسبي، مع استخدام مزيجًا من المسيّرات والصواريخ، بما في ذلك أسلحة متطورة.