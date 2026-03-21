البحرين: سنساهم في الجهود الدولية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز

أعلنت مملكة البحرين، اليوم السبت، أنها ستساهم في الجهود الدولية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز، وفق ما أوردته البحرينية.



وصدر بيان مشترك عن مملكة البحرين، والمملكة المتحدة، والجمهورية ، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة هولندا، واليابان، وكندا، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا، ومملكة الدنمارك، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية إستونيا، ومملكة النرويج، ومملكة السويد، وجمهورية فنلندا، وجمهورية التشيك، ورومانيا، وجمهورية ليتوانيا بشأن مضيق هرمز.

وأدان البيان "بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات ".



كما أعربت الدول "عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد النزاع"؛ ودعت إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار التابع للأمم المتحدة رقم 2817.



واعتبر البيان أن حرية الملاحة تعد مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية لقانون البحار؛ وستطال آثار تصرفات إيران الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.



واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، أكدت تلك الدول أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين؛ وفي هذا الصدد، دعت إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.