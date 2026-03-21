|
عربي-دولي
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس الانتقام الجماعي بحق الفلسطينيين
Lebanon 24
21-03-2026
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي
الفلسطينية
المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في تقرير لوسائل الإعلام الجمعة، إن
إسرائيل
تمارس التعذيب الممنهج بحق
الفلسطينيين
على نطاق "يشير إلى انتقام جماعي ونوايا تدميرية".
وأوضحت ألبانيزي أنه منذ هجوم
حماس
في السابع من تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل حرب غزة، يتعرض
الفلسطينيون
المحتجزون "لانتهاكات جسدية ونفسية بالغة القسوة".
وطلبت
وكالة فرانس برس
تعليقا من البعثة
الإسرائيلية
في جنيف التي سبق أن اتهمت ألبانيزي بأنها مدفوعة ب"أجندة كراهية مهووسة تهدف إلى نزع الشرعية عن دولة إسرائيل".
وواجهت ألبانيزي انتقادات لاذعة واتهامات بمعاداة السامية ومطالبات بإقالتها من جانب إسرائيل وبعض حلفائها، بسبب انتقاداتها المتواصلة واتهاماتها المتكررة لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".
والشهر الماضي دعت
فرنسا
وألمانيا إلى استقالتها عقب تصريحات لها في منتدى الدوحة. وقالت ألبانيزي إنهما فعلتا ذلك بناء على "اتهامات باطلة" و"تحريف" لما قالته بالفعل.
وجاء في بيان مرفق بتقريرها الجديد أن ألبانيزي "تدين بشكل قاطع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة التي ترتكبها جميع الجهات، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة"، إلا أن هذا التقرير "يركز على السلوك
الإسرائيلي
".
ويتناول التقرير الذي يحمل عنوان "التعذيب والإبادة الجماعية"، "استخدام إسرائيل الممنهج للتعذيب ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول 2023".
ويفيد التقرير بأن "التعذيب في مراكز الاحتجاز استُخدم على نطاق غير مسبوق كعقاب جماعي".
ويضيف "لقد خلّف الضرب الوحشي والعنف الجنسي والاغتصاب وسوء المعاملة المميتة والتجويع والحرمان الممنهج من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، ندوبا عميقة ودائمة في أجساد وعقول عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأحبائهم".
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: نحو 96 ألف شخص يقيمون في 441 منشأة إيواء جماعية في لبنان
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نحو 96 ألف شخص يقيمون في 441 منشأة إيواء جماعية في لبنان
21/03/2026 13:22:24
21/03/2026 13:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نحذر من خطر "عنف جماعي ضد المدنيين" في جنوب السودان
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نحذر من خطر "عنف جماعي ضد المدنيين" في جنوب السودان
21/03/2026 13:22:24
21/03/2026 13:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرّرة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: على الدول تعليق علاقاتها مع إسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي
Lebanon 24
مقرّرة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: على الدول تعليق علاقاتها مع إسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي
21/03/2026 13:22:24
21/03/2026 13:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي: نحتفظ بحق الرد وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
Lebanon 24
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي: نحتفظ بحق الرد وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
21/03/2026 13:22:24
21/03/2026 13:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فرانس برس
الأمم المتحدة
وسائل الإعلام
الفلسطينيون
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل وقع "حزب الله" في خطأ استراتيجيّ بسبب دخوله الحرب؟
Lebanon 24
هل وقع "حزب الله" في خطأ استراتيجيّ بسبب دخوله الحرب؟
07:13 | 2026-03-21
21/03/2026 07:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس: الضربات على إيران ستشهد تصاعدا ملحوظا
Lebanon 24
كاتس: الضربات على إيران ستشهد تصاعدا ملحوظا
06:57 | 2026-03-21
21/03/2026 06:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"علم الأسد" يُرفع فوق سفارة.. إيران أمام انشقاقات دبلوماسية!
Lebanon 24
"علم الأسد" يُرفع فوق سفارة.. إيران أمام انشقاقات دبلوماسية!
06:36 | 2026-03-21
21/03/2026 06:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يُحذّر: الحوثيون يستعدون لدخول الحرب
Lebanon 24
تقرير أميركي يُحذّر: الحوثيون يستعدون لدخول الحرب
06:30 | 2026-03-21
21/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة كشفت خطة إيرانية.. ماذا جرى في مضيق هرمز؟
Lebanon 24
حادثة كشفت خطة إيرانية.. ماذا جرى في مضيق هرمز؟
06:28 | 2026-03-21
21/03/2026 06:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
12:26 | 2026-03-20
20/03/2026 12:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
16:19 | 2026-03-20
20/03/2026 04:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
13:00 | 2026-03-20
20/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 18 يومًا من عملية "زئير الأسد".. تقديرات إسرائيلية تكشف حجم الخسائر الإيرانية
Lebanon 24
بعد 18 يومًا من عملية "زئير الأسد".. تقديرات إسرائيلية تكشف حجم الخسائر الإيرانية
09:00 | 2026-03-20
20/03/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأت أميركا "معركة السيطرة على هرمز"؟
Lebanon 24
هل بدأت أميركا "معركة السيطرة على هرمز"؟
08:00 | 2026-03-20
20/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
07:13 | 2026-03-21
هل وقع "حزب الله" في خطأ استراتيجيّ بسبب دخوله الحرب؟
06:57 | 2026-03-21
كاتس: الضربات على إيران ستشهد تصاعدا ملحوظا
06:36 | 2026-03-21
"علم الأسد" يُرفع فوق سفارة.. إيران أمام انشقاقات دبلوماسية!
06:30 | 2026-03-21
تقرير أميركي يُحذّر: الحوثيون يستعدون لدخول الحرب
06:28 | 2026-03-21
حادثة كشفت خطة إيرانية.. ماذا جرى في مضيق هرمز؟
06:25 | 2026-03-21
الجيش الإسرائيليّ: إيران استهدفت طائرة لنا بصاروخٍ
فيديو
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
21/03/2026 13:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
21/03/2026 13:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
21/03/2026 13:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
