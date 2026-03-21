الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس الانتقام الجماعي بحق الفلسطينيين

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في تقرير لوسائل الإعلام الجمعة، إن تمارس التعذيب الممنهج بحق على نطاق "يشير إلى انتقام جماعي ونوايا تدميرية".



وأوضحت ألبانيزي أنه منذ هجوم في السابع من تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل حرب غزة، يتعرض المحتجزون "لانتهاكات جسدية ونفسية بالغة القسوة".



وطلبت تعليقا من البعثة في جنيف التي سبق أن اتهمت ألبانيزي بأنها مدفوعة ب"أجندة كراهية مهووسة تهدف إلى نزع الشرعية عن دولة إسرائيل".

وواجهت ألبانيزي انتقادات لاذعة واتهامات بمعاداة السامية ومطالبات بإقالتها من جانب إسرائيل وبعض حلفائها، بسبب انتقاداتها المتواصلة واتهاماتها المتكررة لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".



والشهر الماضي دعت وألمانيا إلى استقالتها عقب تصريحات لها في منتدى الدوحة. وقالت ألبانيزي إنهما فعلتا ذلك بناء على "اتهامات باطلة" و"تحريف" لما قالته بالفعل.



وجاء في بيان مرفق بتقريرها الجديد أن ألبانيزي "تدين بشكل قاطع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة التي ترتكبها جميع الجهات، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة"، إلا أن هذا التقرير "يركز على السلوك ".



ويتناول التقرير الذي يحمل عنوان "التعذيب والإبادة الجماعية"، "استخدام إسرائيل الممنهج للتعذيب ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول 2023".



ويفيد التقرير بأن "التعذيب في مراكز الاحتجاز استُخدم على نطاق غير مسبوق كعقاب جماعي".



ويضيف "لقد خلّف الضرب الوحشي والعنف الجنسي والاغتصاب وسوء المعاملة المميتة والتجويع والحرمان الممنهج من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، ندوبا عميقة ودائمة في أجساد وعقول عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأحبائهم".