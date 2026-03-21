عربي-دولي
قتلى بينهم أطفال ونساء.. مجزرة بطائرة مسيّرة للجيش السوداني
Lebanon 24
21-03-2026
|
04:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتل ما لا يقل عن 39 شخصاً، بينهم 9 أطفال، وأُصيب 78 آخرون، بينهم 6 سيدات، جراء قصف استهدف
مستشفى الضعين
بولاية شرق دارفور مساء الجمعة، وفق حصيلة أولية، في وقت أفادت فيه مصادر محلية بوجود عدد غير معلوم من العالقين تحت الأنقاض.
وأكدت مصادر طبية بالمستشفى أن معظم الضحايا سقطوا داخل أقسام الأطفال والنساء أثناء تلقيهم العلاج.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد طال القصف أقسام الأطفال والنساء والتوليد داخل المستشفى، وهو مرفق مدني يقدم خدمات حيوية للسكان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المرضى والمرافقين.
وأفادت مصادر طبية وشهود
عيان
بأن القصف نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني، في ظل تصاعد العمليات العسكرية خلال الأيام الماضية، ما يعكس تدهوراً متسارعاً في الوضعين الأمني والإنساني في المنطقة.
طائرة روسية أقلّت عشرات الدبلوماسيين الإيرانيين وخمس جثامين لإيرانيين بينهم ثلاث نساء إلى تركيا
وكالة مهر: مقتل ٧ أطفال بينهم رضيع في هجوم أميركي إسرائيلي على مجمع سكني شرق طهران
15 مدنيًا بينهم أطفال يُقتلون في قصف حوثي شمال غرب اليمن
الأمم المتحدة: مؤشرات تؤكد مقتل الآلاف في احتجاجات إيران بينهم أطفال
هل وقع "حزب الله" في خطأ استراتيجيّ بسبب دخوله الحرب؟
هل وقع "حزب الله" في خطأ استراتيجيّ بسبب دخوله الحرب؟
كاتس: الضربات على إيران ستشهد تصاعدا ملحوظا
كاتس: الضربات على إيران ستشهد تصاعدا ملحوظا
"علم الأسد" يُرفع فوق سفارة.. إيران أمام انشقاقات دبلوماسية!
"علم الأسد" يُرفع فوق سفارة.. إيران أمام انشقاقات دبلوماسية!
تقرير أميركي يُحذّر: الحوثيون يستعدون لدخول الحرب
تقرير أميركي يُحذّر: الحوثيون يستعدون لدخول الحرب
حادثة كشفت خطة إيرانية.. ماذا جرى في مضيق هرمز؟
حادثة كشفت خطة إيرانية.. ماذا جرى في مضيق هرمز؟
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
بعد 18 يومًا من عملية "زئير الأسد".. تقديرات إسرائيلية تكشف حجم الخسائر الإيرانية
بعد 18 يومًا من عملية "زئير الأسد".. تقديرات إسرائيلية تكشف حجم الخسائر الإيرانية
هل بدأت أميركا "معركة السيطرة على هرمز"؟
هل بدأت أميركا "معركة السيطرة على هرمز"؟
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
استهداف شقة في زقاق البلاط
استهداف شقة في زقاق البلاط
