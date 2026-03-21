عربي-دولي

قتلى بينهم أطفال ونساء.. مجزرة بطائرة مسيّرة للجيش السوداني

Lebanon 24
21-03-2026 | 04:41
قتلى بينهم أطفال ونساء.. مجزرة بطائرة مسيّرة للجيش السوداني
قتلى بينهم أطفال ونساء.. مجزرة بطائرة مسيّرة للجيش السوداني
قُتل ما لا يقل عن 39 شخصاً، بينهم 9 أطفال، وأُصيب 78 آخرون، بينهم 6 سيدات، جراء قصف استهدف مستشفى الضعين بولاية شرق دارفور مساء الجمعة، وفق حصيلة أولية، في وقت أفادت فيه مصادر محلية بوجود عدد غير معلوم من العالقين تحت الأنقاض.
وأكدت مصادر طبية بالمستشفى أن معظم الضحايا سقطوا داخل أقسام الأطفال والنساء أثناء تلقيهم العلاج.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد طال القصف أقسام الأطفال والنساء والتوليد داخل المستشفى، وهو مرفق مدني يقدم خدمات حيوية للسكان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المرضى والمرافقين.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن القصف نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني، في ظل تصاعد العمليات العسكرية خلال الأيام الماضية، ما يعكس تدهوراً متسارعاً في الوضعين الأمني والإنساني في المنطقة.
