تغير أسباب وأهداف ترامب للحرب مع إيران.. اليكم التفاصيل

قدم الرئيس الأميريكي وكبار المسؤولين في إدارته أهدافاً وأسباباً متغيرة للحرب الأميركية على ، وهو ما يرى المنتقدون أنه يدل على غياب التخطيط لهذا الصراع وما سيتبعه من تداعيات.



وتباينت الأهداف المعلنة والجدول الزمني المتوقع، بما في ذلك الإطاحة بالحكومة وإضعاف قدراتها العسكرية والأمنية والنووية ونفوذها الإقليمي، فضلاً عن دعم المصالح الإسرائيلية.



وفيما يلي وصف لأهدافه من الحرب والجدول الزمني لها:

*28 شباط: دعوة الإيرانيين للإطاحة بحكومتهم



في الوقت الذي شنت فيه وإسرائيل هجماتهما، قال ترامب في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إن على الشعب "تولي زمام" الحكم في بلاده. وأضاف "سيكون الأمر بأيديكم.. وربما تكون هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال قادمة". ووصف ترامب الهجمات بأنها "عمليات قتالية كبرى".



*28 شباط: إضعاف الجيش الإيراني ونفوذه



قال ترامب إن ستحرم إيران من القدرة على امتلاك سلاح نووي، على الرغم من إصرار طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية. ولا تمتلك إيران أسلحة نووية، في حين تمتلكها الولايات المتحدة. ويُعتقد على نطاق واسع أن هي الدولة

الوحيدة في التي تمتلك أسلحة نووية.



وأصر ترامب على أنه سينهي ما وصفه بتهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية. وقال: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعة الصواريخ لديهم بالأرض.. سنقضي على أسطولهم البحري".



وقال ترامب إن صواريخ إيران بعيدة المدى "يمكنها الآن تهديد أصدقائنا وحلفائنا المقربين في أوروبا، وقواتنا المتمركزة في الخارج، ويمكن أن تصل قريباً إلى الأراضي الأميركية".



*2 آذار: تغير الجدول الزمني



ذكر ترامب أن من المتوقع أن تستمر الحرب من أربعة إلى خمسة أسابيع، لكنها قد تستمر لفترة أطول.



وقال ترامب في البيت الأبيض: "نسبق بالفعل توقعاتنا للجدول الزمني بشكل كبير. لكن مهما استغرق الأمر.. فلا بأس".



وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن هناك "إمدادات غير محدودة تقريباً" من الذخائر الأميركية، وإن "الحروب يمكن خوضها 'إلى الأبد'، وبنجاح كبير، باستخدام هذه الإمدادات فقط".



ولم يقدم ترامب في إخطار موجه إلى الكونغرس أي جدول زمني. وكان ترامب قد ذكر في وقت سابق لصحيفة "ديلي ميل" Daily Mail أن الحرب قد تستغرق "أربعة أسابيع أو أقل"، ثم قال لصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times إنها قد تستغرق من أربعة إلى خمسة أسابيع، ثم قال لاحقا إنها قد تستغرق وقتاً أطول.



*2 آذار: روبيو يقول إن أميركا هاجمت إيران لأن إسرائيل كانت ستفعل



قال ماركو روبيو للصحافيين إن عزم إسرائيل على مهاجمة إيران دفع واشنطن إلى شن ضربة.



وأضاف روبيو: "كنا نعلم أنه ستكون هناك عملية إسرائيلية، وكنا نعلم أن ذلك سيؤدي إلى هجوم على القوات الأميركية، وكنا نعلم أننا إذا لم نضربهم بشكل استباقي قبل أن يشنوا تلك الهجمات، فسوف نتكبد خسائر أكبر".



*3 آذار: تصريحات لترامب تتناقض مع ما قاله روبيو



قال ترامب إنه أمر القوات الأميركية بالانضمام إلى هجوم إسرائيل على إيران لأنه اعتقد أن طهران كانت على وشك أن تضرب أولاً.



وأضاف: "ربما أكون قد أجبرتهم (إسرائيل) على التحرك.. لو لم نفعل ذلك، لكانوا (إيران) سيهاجمون أولاً".



*4 آذار: دعوة إلى "تدمير" البنية التحتية الأمنية



قال بيت هيغسيث إن الهدف هو "تدمير الصواريخ الهجومية الإيرانية وتدمير إنتاج الصواريخ الإيرانية وتدمير أسطولهم البحري وغيرها من البنية التحتية الأمنية".



*6 آذار: دعوة إلى "استسلام غير مشروط"



كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران سوى على الاستسلام غير المشروط".

*8-11 آذار: مجرد البداية لكنها "انتهت تقريباً"



قال هيغسيث لشبكة "سي بي إس نيوز" CBS News، في مقابلة بثت في الثامن من مارس (آذار)، إن الضربات على إيران كانت "مجرد بداية".



وبعد يوم واحد قال ترامب لنفس الشبكة "أعتقد أن الحرب انتهت تقريباً".



وقال ترامب للصحافيين في وقت لاحق من اليوم نفسه "انتصرنا بالفعل من نواح عديدة، لكننا لم ننتصر بما فيه الكفاية". وعندما سُئل عما إذا كانت الحرب قد بدأت أم انتهت، قال "حسنا، أعتقد أنه يمكن القول كلا الأمرين".



وفي 11 آذار، قال ترامب مرة أخرى إنه يعتقد أن الولايات المتحدة انتصرت، لكنه أضاف "علينا إنهاء المهمة".



*13 آذار: تخفيف الدعوة إلى الانتفاضة الداخلية



وفي مقابلة أجريت في 13 آذار، قال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" Fox News إن الحرب ستنتهي "عندما أشعر بذلك يقينا".



وخفف ترامب دعوته للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم. وقال "أعتقد حقاً أن هذه عقبة كبيرة أمام الناس الذين لا يملكون أسلحة".

*19 آذار: هيغسيث يقول إنه لا يوجد إطار زمني



قال هيغسيث إن واشنطن لا تحدد إطاراً زمنياً للحرب وإن ترامب هو من سيقرر متى تتوقف.



وأضاف "لا نريد وضع إطار زمني محدد". "سيكون الأمر في النهاية خيار الرئيس، أن نقول "حققنا ما نريد".



*20 آذار: ترامب يفكر في إنهاء الحرب دون وقف إطلاق النار



كتب ترامب على موقع "تروث سوشال": "نقترب جداً من تحقيق أهدافنا ونفكر في إنهاء جهودنا العسكرية العظيمة" في الحرب مع إيران. وفي وقت سابق من اليوم، قال للصحافيين عندما سئل عن الحرب "لا أريد وقفاً لإطلاق النار".