هكذا تمّ اغتيال علي شمخاني.. إسرائيل تتحدث عن "التصفية"

كشفت مصادر إسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال أمين مجلس الدفاع الأدميرال علي شمخاني في ، مشيرة إلى أنه نجا من 3 محاولات سابقة قبل أن تنجح العملية الأخيرة في تصفيته أواخر شهر شباط الماضي.



وذكر موقع "واللا" ، نقلاً عن مصدر أمني، أن شمخاني كان هدفاً دائماً للمخابرات والأميركية، نظراً لدوره المحوري في منظومة صنع القرار الأمني داخل .



وأوضح المصدر أن شمخاني لم يكن مجرد مستشار، بل لعب دوراً رئيسياً في تنسيق عمل داخل إيران وإدارة العلاقة مع أذرع طهران في المنطقة والإشراف على الردود العسكرية ضد وإسرائيل.



وبحسب التقرير، فقد نجا شمخاني مرتين من محاولات اغتيال سابقة في اللحظات الأخيرة، وفي حزيران 2025، خلال عملية عسكرية إسرائيلية على إيران، استُهدف المبنى الذي كان يتواجد فيه بصاروخ دقيق، لكنه تمكن من الفرار قبل لحظات من إصابته.



كذلك، نجا شمخاني مُجدداً خلال هجوم واسع نفذته مقاتلات إسرائيلية، استهدف مواقع أمنية إيرانية، رغم وجوده داخل أحد المباني المستهدفة.



تحديد الموقع وتنفيذ الضربة



وأشار التقرير إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تمكنت لاحقاً من تعقب شمخاني، بعد خروجه حياً من أحد مواقع القصف، وتحديد مكانه داخل شقة تابعة لعائلته. وبعد التحقق من المعلومات، نُفذت ضربة جوية دقيقة استهدفت المبنى، ما أدى إلى مقتله.



وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، فإن اغتيال شمخاني شكّل ضربة كبيرة لمنظومة صنع القرار في إيران، وقد يفسر تصاعد ردود الفعل العسكرية في المنطقة.



كذلك، أشارت التقديرات إلى أن العملية ساهمت في تسريع إعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل القيادة .

