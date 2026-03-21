طائرة مسيرة تستهدف مقر المخابرات العراقية في بغداد

استهدفت طائرة مسيرة، اليوم السبت مقر المخابرات في بغداد، وذلك مع دخول الحرب في أسبوعها الرابع.



كما وقع هجوم بالطيران المسيّر صباح اليوم على حي سكني في وسط بغداد، بحسب ما نقلته وكالة النباء عن مصدر أمني. وقال المسؤول إن "المسيّرة الأولى كانت مسيّرة استطلاع سقطت في نادي الصيد"، وهو ناد اجتماعي راق يقع في منطقة المنصور في وسط العاصمة العراقية، فيما "نفّذت المسيّرة الثانية الهجوم على مبنى اتصالات" لمؤسسة أمنية تتعاون مع مستشارين أميركيين متواجدين في في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.



من جهتهم، أفاد شهود بسماع دوي انفجار في محيط معرض بغداد الدولي بحي المنصور في بغداد. وذكر الشهود أن الانفجار خلف سحباً من الدخان الأسود، كما شوهدت سيارات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تهرع إلى مكان الانفجار.



وبعيد بدء الهجوم الأميركي على صباح 28 شباط، أصبح العراق إحدى الدول التي امتدت إليها الحرب، إذ تتوالى غارات على مقار لفصائل مسلحة موالية لطهران، وهجمات على المصالح الأميركية، وضربات إيرانية على مجموعات كردية معارضة في شمال البلاد.

