عبر التاريخ.. قائمة توثق أبرز "صدمات أسعار النفط"

شهدت أسعار خلال العقود الماضية صدمات متتالية ارتبطت بالحروب والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.



وفي كل مرة تهتزّ فيها مناطق الإنتاج أو طرق الإمداد، تقفز الأسعار بسرعة، ما يجعل سوق النفط من أكثر حساسية للأحداث السياسية والعسكرية.



وفي ما يلي قائمة توثق صدمات أسعار النفط عبر التاريخ استناداً لأحداث حصلت:



1- حظر النفط العربي 1973



- سعر قبل الأزمة: 2.90 دولاراً





- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 11.65 دولاراً





2- 1979





- سعر البرميل قبل الأزمة: 14 دولاراً





- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 39 دولاراً







3- حرب 1990





- سعر البرميل قبل الأزمة: 21 دولاراً





- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 39 دولاراً





4- الأميركي للعراق 2003





- سعر البرميل قبل الأزمة: 25 دولاراً





- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 40 دولاراً





5- أزمة الأسعار القياسية 2008





- سعر البرميل قبل الأزمة: 70 دولاراً





- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 147 دولاراً





6- الهجمات على 2019





- سعر البرميل قبل الأزمة: 60 دولاراً





- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 71.95 دولاراً





7- الحرب الروسية 2022





- سعر البرميل قبل الأزمة: 50 دولاراً





- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 139 دولاراً





8- الحرب في 2026





- سعر البرميل قبل الأزمة: 93 دولاراً





- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 118 دولاراً وهو مرشح للوصول إلى 200 دولار. (العربي الجديد)



