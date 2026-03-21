إقتصاد

عبر التاريخ.. قائمة توثق أبرز "صدمات أسعار النفط"

Lebanon 24
21-03-2026 | 12:00
عبر التاريخ.. قائمة توثق أبرز صدمات أسعار النفط
شهدت أسعار النفط خلال العقود الماضية صدمات متتالية ارتبطت بالحروب والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية. 
 

وفي كل مرة تهتزّ فيها مناطق الإنتاج أو طرق الإمداد، تقفز الأسعار بسرعة، ما يجعل سوق النفط من أكثر الأسواق العالمية حساسية للأحداث السياسية والعسكرية.
 

وفي ما يلي قائمة توثق صدمات أسعار النفط عبر التاريخ استناداً لأحداث حصلت:
 

1- حظر النفط العربي 1973
 
 
- سعر البرميل قبل الأزمة: 2.90 دولاراً


- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 11.65 دولاراً


- سعر البرميل قبل الأزمة: 14 دولاراً


- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 39 دولاراً


3- حرب الخليج 1990


- سعر البرميل قبل الأزمة: 21 دولاراً


- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 39 دولاراً


4- الغزو الأميركي للعراق 2003


- سعر البرميل قبل الأزمة: 25 دولاراً


- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 40 دولاراً


5- أزمة الأسعار القياسية 2008


- سعر البرميل قبل الأزمة: 70 دولاراً


- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 147 دولاراً


6- الهجمات على أرامكو 2019


- سعر البرميل قبل الأزمة: 60 دولاراً 


- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 71.95 دولاراً


7- الحرب الروسية الأوكرانية 2022 


- سعر البرميل قبل الأزمة: 50 دولاراً


- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 139 دولاراً


8- الحرب في الشرق الأوسط 2026


- سعر البرميل قبل الأزمة: 93 دولاراً 


- أعلى سعر وصل إليه خلال الأزمة: 118 دولاراً وهو مرشح للوصول إلى 200 دولار. (العربي الجديد)


