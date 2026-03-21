مُجددا هجوم أميركي ـ إسرائيلي يستهدف منشأة نطنز النووية

شنت وإسرائيل ‌هجوما على منشأة نطنز لتخصيب ‌اليورانيوم، ‌ ⁠السبت، وفق ما أفادت .



وأضافت ⁠الوكالة ‌أن مركز نظام السلامة النووية في البلاد أجرى تحقيقات فنية وخبراتية حول احتمالية انتشار التلوث الإشعاعي في محيط المنشأة.



وتابعت: "بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها، لم يتم الإبلاغ عن أي تسرب للمواد المشعة في هذا المجمع، ولا يوجد أي خطر يهدد سكان المناطق المحيطة به".



وأُعلن عن منشأة نطنز لأول مرة عام 2002 ضمن البرنامج ، وأصبحت لاحقا في صلب المفاوضات الدولية بشأن .



وتحتوي المنشأة على قاعات تخصيب تحت الأرض، صُممت لتحصينها ضد الهجمات الجوية، إضافة إلى منشآت فوق الأرض. وتُستخدم "نطنز" لتشغيل آلاف أجهزة الطرد المركزي، بما فيها نماذج متقدمة مثل IR-6.



وفي 22 حزيران 2025، شنت الولايات المتحدة ضربات واسعة على ضمن عملية سُمّيت "Midnight Hammer".



واستهدفت العملية حينها 3 مواقع نووية رئيسية، هي: نطنز، فوردو وأصفهان.



