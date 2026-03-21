عربي-دولي

مُجددا هجوم أميركي ـ إسرائيلي يستهدف منشأة نطنز النووية

Lebanon 24
21-03-2026 | 05:33
مُجددا هجوم أميركي ـ إسرائيلي يستهدف منشأة نطنز النووية
مُجددا هجوم أميركي ـ إسرائيلي يستهدف منشأة نطنز النووية photos 0
شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ‌هجوما على منشأة نطنز لتخصيب ‌اليورانيوم، ‌صباح اليوم ⁠السبت، وفق ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية

وأضافت ⁠الوكالة ‌أن مركز نظام السلامة النووية في البلاد أجرى تحقيقات فنية وخبراتية حول احتمالية انتشار التلوث الإشعاعي في محيط المنشأة.

وتابعت: "بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها، لم يتم الإبلاغ عن أي تسرب للمواد المشعة في هذا المجمع، ولا يوجد أي خطر يهدد سكان المناطق المحيطة به".

وأُعلن عن منشأة نطنز لأول مرة عام 2002 ضمن البرنامج النووي الإيراني، وأصبحت لاحقا في صلب المفاوضات الدولية بشأن الاتفاق النووي.

وتحتوي المنشأة على قاعات تخصيب تحت الأرض، صُممت لتحصينها ضد الهجمات الجوية، إضافة إلى منشآت فوق الأرض. وتُستخدم "نطنز" لتشغيل آلاف أجهزة الطرد المركزي، بما فيها نماذج متقدمة مثل IR-6.

وفي 22 حزيران 2025، شنت الولايات المتحدة ضربات واسعة على إيران ضمن عملية سُمّيت "Midnight Hammer".

واستهدفت العملية حينها 3 مواقع نووية رئيسية، هي: نطنز، فوردو وأصفهان.
مواضيع ذات صلة
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: منشأة نطنز النووية تعرضت مجددا إلى هجوم أمريكي إسرائيلي صباح اليوم
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تعلن استهداف منشأة نطنز النووية في هجوم إسرائيلي – أميركي
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفت منشآت نطنز النووية
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: هجوم جديد على منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم في إيران
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-03-21
Lebanon24
06:57 | 2026-03-21
Lebanon24
06:36 | 2026-03-21
Lebanon24
06:30 | 2026-03-21
Lebanon24
06:28 | 2026-03-21
Lebanon24
06:25 | 2026-03-21
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
