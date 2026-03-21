Advertisement

إقتصاد

دولة عربية بينها.. تعرفوا إلى أكبر 10 بلدان إنفاقاً على جيوشها

Lebanon 24
21-03-2026 | 14:00
دولة عربية بينها.. تعرفوا إلى أكبر 10 بلدان إنفاقاً على جيوشها
نشر موقع "الخليج أونلاين" تقريراً جديداً تحدث فيه عن أكبر 10 دول إنفاقاً على جيوشها عام 2025.
 
 
البيانات المُدرجة ضمن التقرير تأتي من خلال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فيما يقول التقرير إن الفجوة تتسع بين الجيوش الكبرى نتيجة تطوير الأسلحة المتقدمة وتعزيز القدرات النووية.


وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة بإنفاق 921 مليار دولار، متقدمة بفارق كبير على الصين، وسط مقترحات من الرئيس دونالد ترامب لرفع الإنفاق إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً.


وفي ما يلي قائمة بالدول الأكثر إنفاقاً على جيوشها:


1- أميركا: 921.02 مليار دولار
 

2- الصين: 251.29 مليار دولار
 

3- روسيا: 161.18 مليار دولار
 

4- ألمانيا: 107.31 مليار دولار
 

5- المملكة المتحدة: 94.26 مليار دولار
 

6- الهند: 78.31 مليار دولار
 

7- السعودية: 72.53 مليار دولار
 

8- فرنسا: 70 مليار دولار
 

9- اليابان: 58.91 مليار دولار
 

10- أوكرانيا: 44.44 مليار دولار


(الخليج أونلاين)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعرفوا على أكثر 10 سلع يشتريها العرب في رمضان
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 21:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لـ80 دولة بينها الصين ودول أوروبية وعربية وإسلامية: نؤكد نعارض بشدة أي شكل من أشكال ضم إسرائيل للضفة
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 21:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة هآرتس عن الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه بلدة المطلة
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 21:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية بينهم وتفوقت على إسرائيل.. هذه الدول الاقوى بسلاح الجو
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 21:18:52 Lebanon 24 Lebanon 24

