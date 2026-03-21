عربي-دولي

حادثة كشفت خطة إيرانية.. ماذا جرى في مضيق هرمز؟

Lebanon 24
21-03-2026 | 06:28
حادثة كشفت خطة إيرانية.. ماذا جرى في مضيق هرمز؟
كشف تقريرٌ جديد إن إيران سمحت لسفينة غاز هندية بالمرور عبر مضيق هرمز المغلق بسبب الحرب، وذلك بناء لتنسيق إيراني - هندي.

وقال ضابط رفيع كان على متن ناقلة غاز بترولي مسال هندية إن البحرية الإيرانية رافقت السفينة عبر مضيق هرمز الأسبوع الماضي، وسمحت لها بالمرور عبر مسار محدد مسبقاً، وذلك عقب تواصل دبلوماسي مع طهران من جانب نيودلهي.


وبحسب "بلومبرغ"، طلب الضابط عدم الكشف عن هويته، نظراً لعدم السماح لطاقم السفينة — وهي واحدة من سفينتين هنديتين عبرتا المضيق — بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وتشير روايته إلى ما يذهب إليه محللون من أن طهران تسعى إلى فرض نظام لتنظيم حركة الملاحة في المضيق، يسمح بمرور آمن للسفن التي تعتبرها "صديقة"، في حين يترك غيرها عرضة للمخاطر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إيراني متزايد يثير قلقاً دولياً واسعاً بشأن أمن الملاحة في المنطقة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لدور طهران في تهديد خطوط الطاقة العالمية،

كيف عبرت السفينة؟

 وخلال عملية العبور، كانت السفينة على تواصل لاسلكي مع البحرية الإيرانية، التي طلبت معلومات تفصيلية تشمل علم السفينة واسمها وموانئ الانطلاق والوصول، إضافة إلى جنسية الطاقم، الذين كانوا جميعاً من الهند، قبل توجيهها عبر مسار متفق عليه.

 وقال مارتن كيلي، رئيس قسم الاستشارات في مجموعة EOS Risk، إن إيران "تسمح بمرور سفن محددة بعد التحقق منها أثناء وجودها داخل مياهها"، مضيفاً أن هذا الترتيب يصب في مصلحة طهران بالدرجة الأولى.

يُذكر أن نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يمر عبر مضيق هرمز.

ومنذ اندلاع الحرب في أواخر شباط، تعرضت عدة سفن لهجمات بصواريخ أو طائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل بحّارين على الأقل وارتفاع كبير في تكاليف التأمين، وسط تقارير عن زرع ألغام بحرية في الممر.

وقبل دخول المضيق، قام طاقم الناقلة بالاستعداد لحالات الطوارئ، بما في ذلك تجهيز قوارب النجاة.

ورفض الضابط تقديم تفاصيل دقيقة عن مسار الرحلة، مشيراً إلى أن السفينة أوقفت تشغيل نظام التعريف الآلي (AIS) أثناء العبور.

كذلك، أوضح أنها لم تتمكن من استخدام نظام تحديد المواقع (GPS) بسبب تشويش واسع النطاق منذ بدء النزاع، ما أدى إلى إطالة مدة الرحلة.

وأضاف أن سفناً تابعة للبحرية الهندية كانت بانتظار الناقلة على الجانب الآخر من المضيق لمرافقتها، حيث رُفع العلم الهندي بشكل بارز، قبل أن تواصل السفينة رحلتها إلى الهند.

وبالاستناد إلى بيانات الملاحة، تمكنت وكالة "بلومبرغ" من التحقق من بعض تفاصيل الرحلة، بما في ذلك نقطتا الانطلاق والوصول.

في المقابل، لم ترد وزارتا الخارجية والشحن في الهند على طلبات التعليق، كما لم يصدر تعليق عن السفارة الإيرانية في نيودلهي.
