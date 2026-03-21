عربي-دولي
تحذيرٌ من "كسر الخطوط الحمراء".. ماذا كشف خبير أمني عن حرب إيران؟
Lebanon 24
21-03-2026
|
07:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرَ موقع "
الجزيرة
نت" تقريراً جديداً تحدث فيه عن التصعيد المتصاعد في المنطقة وسط استمرار الحرب الأميركية - الإسرائيليّة على
إيران
.
ويتحدّث التقرير عن مخاوف من توسع رقعة الصراع وذلك تزامناً مع تصريحات أميركيّة بشأن خيارات عسكرية محتملة تشمل احتلال
جزيرة
إيرانية.
وفي السياق، قال خبير الأمن الإقليمي اللواء محمد عبد الواحد إن كسر الخطوط الحمراء قد ينقل المواجهة إلى حرب شاملة، مؤكداً أن الحرب حتى الآن لا تزال تحت عتبة الحرب الشاملة، في ظل اعتماد
إيران على
إستراتيجية الاستنزاف.
وذكر أن من بين الخطوط الحمراء دخول القوات الأميركية إلى الأراضي
الإيرانية
، مشيراً إلى أنَّ ذلك سيقابل برد إيراني عنيف من الحرس الثوري الذي يملك وحدات نخبة قوية.
وذكر أنّ أن تصريحات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، التي أكد فيها أن الهدف ليس إسقاط النظام
الإيراني
، بل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، تعكس توجها أميركياً يركّز على الملف النووي بالأساس، في ظل تمسك إيران بما تسميه المعرفة النووية وقدرتها على إعادة بناء برنامجها مستقبلاً.
واعتبر عبد الواحد أن أي تصعيد عسكري ضد إيران يواجه تعقيدات كبيرة، في ظل اعتماد طهران على أسلوب الحروب غير المتكافئة وإستراتيجية الاستنزاف، إضافة إلى امتلاكها أوراق ضغط مهمة مثل مضيق هرمز وقدراتها الصاروخية المتطورة.
وأشار إلى أن التصعيد في منطقة مضيق هرمز واستخدامه ورقة ضغط قد يؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، في ظل كونه أحد أهم الممرات الحيوية للنفط.
وبحسب الخبير الأمني، فإن إيران تسعى إلى توسيع نطاق الصراع في المنطقة ضمن إستراتيجية استنزاف، بما يزيد الكلفة السياسية والاقتصادية على
الولايات المتحدة
وحلفائها، محذرا من تداعيات استمرار هذا التصعيد.
من جهة أخرى، اعتبر اللواء محمد عبد الواحد أن أي محاولة إيرانية للسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز ستكون محفوفة بالمخاطر.
وقال الخبير الأمني إن سيطرة القوات الأمريكية على الجزيرة تفترض أن تقوم بتدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة، مشيرا إلى خطورة هذا السيناريو أنه سيؤدي إلى رفع أسعار النفط بشكل كبير في الأسواق العالمية.
وضمن هذا السيناريو، أشار الخبير إلى أن إدخال قوات من مشاة البحرية الأمريكية إلى جزيرة خارك من خلال مضيق هرمز سيعرّضها للاستهداف من قِبل القوات الإيرانية، وهو ما قد ينتج عنه خسائر بشرية كبيرة للقوات المهاجمة.
والسيناريو الآخر، وهو غير مكلف، أن تفرض القوات الأمريكية حصارا
جويا
أو بحريا على الجزيرة، وتمنع وصول أي سفينة أو ناقلة إليها.
وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مصادر مطلعة أن إدارة
ترامب
تدرس خططا لاحتلال أو حصار جزيرة خارك للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.
ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما واسعا منسقا على
إسرائيل
، أسفر عن مقتل المئات، بينهم المرشد علي خامنئي ووزيرا الدفاع والاستخبارات، وقائدا الحرس الثوري والباسيج، وفي المقابل ترد إيران بقصف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
21/03/2026 15:39:21
21/03/2026 15:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فانس: ترامب وحده من يرسم "الخطوط الحمراء" مع طهران
Lebanon 24
فانس: ترامب وحده من يرسم "الخطوط الحمراء" مع طهران
21/03/2026 15:39:21
21/03/2026 15:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون يحذر من "حرب طويلة" مع إيران
Lebanon 24
البنتاغون يحذر من "حرب طويلة" مع إيران
21/03/2026 15:39:21
21/03/2026 15:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن تحديد الخطوط الحمراء في المفاوضات مع إيران
Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن تحديد الخطوط الحمراء في المفاوضات مع إيران
21/03/2026 15:39:21
21/03/2026 15:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بسبب ضربات "حزب الله" وإيران... جنود إسرائيليّون تعرّضوا لمادة مسرطنة
Lebanon 24
بسبب ضربات "حزب الله" وإيران... جنود إسرائيليّون تعرّضوا لمادة مسرطنة
09:30 | 2026-03-21
21/03/2026 09:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس السلام يُقدّم مقترحاً لنزع سلاح "حماس"
Lebanon 24
مجلس السلام يُقدّم مقترحاً لنزع سلاح "حماس"
09:25 | 2026-03-21
21/03/2026 09:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قتلى وجرحى في تركيا جراء إشكال مسلّح!
Lebanon 24
بالفيديو... قتلى وجرحى في تركيا جراء إشكال مسلّح!
09:04 | 2026-03-21
21/03/2026 09:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُشارك الولايات المتّحدة في ضرب "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل ستُشارك الولايات المتّحدة في ضرب "حزب الله"؟
09:00 | 2026-03-21
21/03/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تخبط في إسرائيل بسبب "الحزب".. "معاريف" تكشف ما فعله نتنياهو
Lebanon 24
تخبط في إسرائيل بسبب "الحزب".. "معاريف" تكشف ما فعله نتنياهو
08:55 | 2026-03-21
21/03/2026 08:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
12:26 | 2026-03-20
20/03/2026 12:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
16:19 | 2026-03-20
20/03/2026 04:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
13:00 | 2026-03-20
20/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريده إسرائيل من لبنان.. تقريرٌ إيطالي يتحدّث
Lebanon 24
هذا ما تريده إسرائيل من لبنان.. تقريرٌ إيطالي يتحدّث
17:53 | 2026-03-20
20/03/2026 05:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا آخر تقرير عن "صواريخ الحزب".. تفاصيل عسكرية!
Lebanon 24
إقرأوا آخر تقرير عن "صواريخ الحزب".. تفاصيل عسكرية!
12:00 | 2026-03-20
20/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2026-03-21
بسبب ضربات "حزب الله" وإيران... جنود إسرائيليّون تعرّضوا لمادة مسرطنة
09:25 | 2026-03-21
مجلس السلام يُقدّم مقترحاً لنزع سلاح "حماس"
09:04 | 2026-03-21
بالفيديو... قتلى وجرحى في تركيا جراء إشكال مسلّح!
09:00 | 2026-03-21
هل ستُشارك الولايات المتّحدة في ضرب "حزب الله"؟
08:55 | 2026-03-21
تخبط في إسرائيل بسبب "الحزب".. "معاريف" تكشف ما فعله نتنياهو
08:44 | 2026-03-21
لمواجهة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط... إندونيسيا ترصد 5 مليارات دولار
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
21/03/2026 15:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
21/03/2026 15:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
21/03/2026 15:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
