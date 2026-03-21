عربي-دولي

تحذيرٌ من "كسر الخطوط الحمراء".. ماذا كشف خبير أمني عن حرب إيران؟

Lebanon 24
21-03-2026 | 07:37
تحذيرٌ من كسر الخطوط الحمراء.. ماذا كشف خبير أمني عن حرب إيران؟
تحذيرٌ من كسر الخطوط الحمراء.. ماذا كشف خبير أمني عن حرب إيران؟ photos 0
نشرَ موقع "الجزيرة نت" تقريراً جديداً تحدث فيه عن التصعيد المتصاعد في المنطقة وسط استمرار الحرب الأميركية - الإسرائيليّة على إيران.

ويتحدّث التقرير عن مخاوف من توسع رقعة الصراع وذلك تزامناً مع تصريحات أميركيّة بشأن خيارات عسكرية محتملة تشمل احتلال جزيرة إيرانية.

وفي السياق، قال خبير الأمن الإقليمي اللواء محمد عبد الواحد إن كسر الخطوط الحمراء قد ينقل المواجهة إلى حرب شاملة، مؤكداً أن الحرب حتى الآن لا تزال تحت عتبة الحرب الشاملة، في ظل اعتماد إيران على إستراتيجية الاستنزاف.

وذكر أن من بين الخطوط الحمراء دخول القوات الأميركية إلى الأراضي الإيرانية، مشيراً إلى أنَّ ذلك سيقابل برد إيراني عنيف من الحرس الثوري الذي يملك وحدات نخبة قوية.

وذكر أنّ أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أكد فيها أن الهدف ليس إسقاط النظام الإيراني، بل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، تعكس توجها أميركياً يركّز على الملف النووي بالأساس، في ظل تمسك إيران بما تسميه المعرفة النووية وقدرتها على إعادة بناء برنامجها مستقبلاً.

واعتبر عبد الواحد أن أي تصعيد عسكري ضد إيران يواجه تعقيدات كبيرة، في ظل اعتماد طهران على أسلوب الحروب غير المتكافئة وإستراتيجية الاستنزاف، إضافة إلى امتلاكها أوراق ضغط مهمة مثل مضيق هرمز وقدراتها الصاروخية المتطورة.

وأشار إلى أن التصعيد في منطقة مضيق هرمز واستخدامه ورقة ضغط قد يؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، في ظل كونه أحد أهم الممرات الحيوية للنفط.

وبحسب الخبير الأمني، فإن إيران تسعى إلى توسيع نطاق الصراع في المنطقة ضمن إستراتيجية استنزاف، بما يزيد الكلفة السياسية والاقتصادية على الولايات المتحدة وحلفائها، محذرا من تداعيات استمرار هذا التصعيد.

من جهة أخرى، اعتبر اللواء محمد عبد الواحد أن أي محاولة إيرانية للسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز ستكون محفوفة بالمخاطر.

وقال الخبير الأمني إن سيطرة القوات الأمريكية على الجزيرة تفترض أن تقوم بتدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة، مشيرا إلى خطورة هذا السيناريو أنه سيؤدي إلى رفع أسعار النفط بشكل كبير في الأسواق العالمية.

وضمن هذا السيناريو، أشار الخبير إلى أن إدخال قوات من مشاة البحرية الأمريكية إلى جزيرة خارك من خلال مضيق هرمز سيعرّضها للاستهداف من قِبل القوات الإيرانية، وهو ما قد ينتج عنه خسائر بشرية كبيرة للقوات المهاجمة.

والسيناريو الآخر، وهو غير مكلف، أن تفرض القوات الأمريكية حصارا جويا أو بحريا على الجزيرة، وتمنع وصول أي سفينة أو ناقلة إليها.

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب تدرس خططا لاحتلال أو حصار جزيرة خارك للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما واسعا منسقا على إسرائيل، أسفر عن مقتل المئات، بينهم المرشد علي خامنئي ووزيرا الدفاع والاستخبارات، وقائدا الحرس الثوري والباسيج، وفي المقابل ترد إيران بقصف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.
