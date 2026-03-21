حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها

توفيت سيدة في العقد السادس من عمرها، بعد نحو ساعة من إقلاع طائرة من إلى في .

ووفقًا لتقارير إعلامية، واصل طاقم طائرة من طراز " A350-1000" الرحلة بشكل طبيعي، رغم الحادثة، فيما تحدث عدد من الركاب عن انبعاث روائح غير مستحبة في الجزء الخلفي من الطائرة خلال الساعات الأخيرة من الرحلة.



ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصدر، أن عائلة المتوفاة وطاقم الطائرة كانوا في حالة تأثر شديد، مشيراً إلى أن بعض الركاب أبدوا رغبتهم بالعودة إلى هونغ كونغ، إلا أن وفاة أحد الركاب لا تُصنف كحالة طارئة تستدعي تغيير مسار الرحلة. (ارم نيوز)