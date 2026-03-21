غياب مجتبى خامنئي "مؤشّر خطير"... ماذا أعلن تقرير أميركيّ عن "حاكم إيران"؟

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن "فريق التابع للرئيس الأميركي لا يزال يعمل على تحديد من يمسك بزمام الأمور في ".

وأضاف: "عدم ظهور المرشد مجتبى خامنئي في عيد النوروز مؤشر خطير".

ونقل الموقع عن مصدر قوله إن "لدى وإسرائيل معلومات استخبارية تشير إلى أن مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة".

وأضاف المصدر أن "المخابرات الأميركية والإسرائيلية اعتبرتا أمين عام الإيراني علي لاريجاني الزعيم الفعلي لإيران إلى أن اغتيل".

كما ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله: "ليس لدينا أي دليل على أن خامنئي هو من يصدر الأوامر فعلا".

وقال مسؤولون إسرائيليون بحسب الموقع: "كبار قادة يتنقلون بين أماكن آمنة ويتجنبون التواصل الرقمي".

وأضافوا: "اغتيال لاريجاني وسع فراغ السلطة في إيران والحرس الثوري هو من يشغله".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر قولها إن "تقارير الاستخبارات الأميركية أكدت أن النظام الإيراني يمر بأزمة قيادة ولا مؤشرات على انهياره".