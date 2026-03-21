Najib Mikati
عربي-دولي

غياب مجتبى خامنئي "مؤشّر خطير"... ماذا أعلن تقرير أميركيّ عن "حاكم إيران"؟

Lebanon 24
21-03-2026 | 07:55
غياب مجتبى خامنئي مؤشّر خطير... ماذا أعلن تقرير أميركيّ عن حاكم إيران؟
نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن "فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يعمل على تحديد من يمسك بزمام الأمور في طهران".
 
وأضاف: "عدم ظهور المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في عيد النوروز مؤشر خطير". 
 
ونقل الموقع عن مصدر قوله إن "لدى واشنطن وإسرائيل معلومات استخبارية تشير إلى أن مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة". 
 
وأضاف المصدر أن "المخابرات الأميركية والإسرائيلية اعتبرتا أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الزعيم الفعلي لإيران إلى أن اغتيل". 
 
كما ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله: "ليس لدينا أي دليل على أن خامنئي هو من يصدر الأوامر فعلا". 
 
وقال مسؤولون إسرائيليون بحسب الموقع: "كبار قادة إيران يتنقلون بين أماكن آمنة ويتجنبون التواصل الرقمي".
 
وأضافوا: "اغتيال لاريجاني وسع فراغ السلطة في إيران والحرس الثوري هو من يشغله". 
 
ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر قولها إن "تقارير الاستخبارات الأميركية أكدت أن النظام الإيراني يمر بأزمة قيادة ولا مؤشرات على انهياره". 
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: عدم ظهور المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في عيد النوروز مؤشر خطير
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 15:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي يكشف سر عن "مجتبى خامنئي"!
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 15:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: إيران ستطالب بـ"التعويض من أعدائها أو ستدمر أصولهم"
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 15:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إنتخاب مجتبى خامنئي مرشداً في إيران... ماذا أعلن "حزب الله" في بيان؟
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 15:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن القومي

دونالد ترامب

الحرس الثوري

الأمن القومي

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-03-21
Lebanon24
09:25 | 2026-03-21
Lebanon24
09:04 | 2026-03-21
Lebanon24
09:00 | 2026-03-21
Lebanon24
08:55 | 2026-03-21
Lebanon24
08:44 | 2026-03-21
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
