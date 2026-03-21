بسبب ضربات "حزب الله" وإيران... جنود إسرائيليّون تعرّضوا لمادة مسرطنة

كشفت مصادر إسرائيلية، عن تعرّض عدد من الجنود الإسرائيليين لمادة "الأسبستوس" المسرطنة، داخل منشأة عسكرية في ، نتيجة الأضرار التي لحقت بالمبنى في سياق استمرار الهجمات من " " وإيران.



وذكر الكاتب في إذاعة الجيش الإسرائيليّ أوفيك نويبرجر، أنّ "الجنود تعرضوا لمادة "الأسبستوس" لعدة أيام أثناء أداء مهامهم في المنشأة المتضررة، واضطروا إلى فرز المستندات وحراسة الموقع قرب المادة السامة دون معدات وقائية مناسبة، وحتى بعد اكتمال إخلاء المعدات، ظل الجنود بالقرب من المبنى لفترة إضافية دون الحماية المطلوبة". (عربي 21)

