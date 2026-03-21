جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

بعد جائحة "كورونا".. تضاعف وصف نوع من الأدوية لهذه الفئة

Lebanon 24
21-03-2026 | 10:00
بعد جائحة كورونا.. تضاعف وصف نوع من الأدوية لهذه الفئة
ذكر موقع "الشرق"، أنّ دراسة علمية جديدة نشرتها مجلة الجمعية الطبية الكندية، كشفت عن زيادة لافتة في وصف الأدوية المستخدمة لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى البالغين منذ بداية جائحة كورونا.

ووفقاً للبحث، فإن عدد الوصفات الطبية الجديدة لهذه الأدوية تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل أعلى معدلات الزيادة بين الشباب، وخاصة في الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً.

ولطالما ارتبط علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه تاريخياً بالأطفال والمراهقين، إذ كان ينظر إليه لفترة طويلة على أنه اضطراب يظهر في مرحلة الطفولة فقط. 

غير أن العقود الأخيرة شهدت تحولاً تدريجياً في الفهم العلمي للاضطراب، إذ أصبح يعترف بشكل متزايد بأن العديد من الحالات تستمر إلى مرحلة البلوغ أو يتم تشخيصها لأول مرة لدى البالغين، وقد تسارع هذا التحول بشكل ملحوظ بعد جائحة كورونا، ما دفع الباحثون إلى دراسة هذه الظاهرة بشكل أعمق.

وتهدف الدراسة إلى فهم مدى انتشار وصف الأدوية المنشطة لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بين البالغين في مقاطعة أونتاريو، إضافة إلى تحليل الخصائص الديموغرافية للأشخاص الذين يتلقون هذه العلاجات.

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالموافقة على لقاح بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال تنتجه شركة موديرنا، ليصبح أول لقاح مركب لكوفيد والإنفلونزا بجرعة واحدة.

اعتمدت الدراسة على بيانات تمتد من كانون الثاني 2016 إلى حزيران 2024، وشملت أكثر من 327 ألف بالغ حصلوا على وصفة طبية جديدة واحدة على الأقل من الأدوية المنشطة خلال هذه الفترة. 

وأظهرت النتائج أن 55% من هؤلاء المرضى كانوا من النساء، بينما بلغ متوسط العمر نحو 31 عاماً، كما أن الغالبية العظمى منهم، حوالي 91%، كانوا يعيشون في مناطق حضرية.

وتشير البيانات إلى أن بداية الجائحة شهدت انخفاضاً مؤقتاً في عدد الأشخاص الذين حصلوا على وصفات جديدة، وهو ما يعزى إلى اضطراب خدمات الرعاية الصحية خلال الأشهر الأولى من تفشي فيروس كورونا المستجد، وهذا التراجع سرعان ما أعقبه ارتفاع سريع وحاد في معدلات الوصفات الطبية، حتى تجاوزت الأرقام مستويات ما قبل الجائحة بفارق كبير.

وكانت الزيادة الأكثر وضوحاً بين الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاماً، وهي الفئة التي سجلت أعلى معدلات وصف الأدوية المنشطة.

كما كشفت الدراسة عن تغير مهم في الفروق بين الجنسين. فقبل الجائحة كانت معدلات وصف هذه الأدوية متقاربة بين الرجال والنساء، لكن خلال فترة الجائحة أصبحت معدلات الوصفات أعلى لدى النساء في كافة الفئات العمرية. (الشرق)
