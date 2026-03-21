Najib Mikati
عربي-دولي

صواريخ إيران... ماذا يعني إستهدافها قاعدة دييغو غارسيا لأوروبا؟

Lebanon 24
21-03-2026 | 10:19
صواريخ إيران... ماذا يعني إستهدافها قاعدة دييغو غارسيا لأوروبا؟
ذكرت "العربية"، أنّ خبراء عسكريين قالوا إنّ التهديد الإيراني لأوروبا تحوّل من الافتراضي إلى الملموس، إثر استهداف قاعدة دييغو غارسيا البريطانية بصاروخ.

وصرح دوغلاس باري المتخصص في شؤون الطيران العسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأن "الهجوم الصاروخي الإيراني نقل خطر الترسانة الصاروخية لطهران من نطاق الاحتمال إلى الواقع الفعلي".

وأشار إلى أن طهران لم تعلن صراحة أن الهجوم كان رسالة موجهة إلى أوروبا، إلا أن بعض الحكومات الأوروبية قد تفسره كذلك.
 
وأضاف أن العملية "قد تُعتبر استعراضًا للقوة" في عدد من العواصم الأوروبية.

ولفت باري إلى أن هذا التطور سيزيد الضغوط على الدول الأوروبية لتعزيز أنظمة الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، وهو اتجاه بدأ بالفعل عقب الهجمات الروسية على أوكرانيا.

من جانبه، ذكر داني سيترينوفيتش الذي ترأس سابقًا ملف إيران في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن الهجوم على قاعدة دييغو غارسيا يعكس جرأة متزايدة من جانب طهران في إظهار قدرتها على استهداف أوروبا.

وأضاف أن الضربة التي وقعت على مسافة تقدر بنحو 2500 ميل من إيران، تُعد أبعد عملية إطلاق صاروخي مسجلة للبلاد حتى الآن.
 
ورجح أن تكون الصواريخ المستخدمة نسخة معدلة من صواريخ بعيدة المدى، جرى تخفيف وزنها لزيادة مداها. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول بريطاني: إيران حاولت من دون جدوى استهداف قاعدة دييغو غارسيا
وكالة مهر : استهداف قاعدة دييغو غارسيا الأميركية التي تبعد عن إيران 4 آلاف كلم
ترامب يضع إيران بين الاتفاق أو الخيار العسكري عبر "قاعدة دييغو غارسيا"!
ترامب: ستارمر كان ينبغي أن يوافق مبكرا على استخدامنا قاعدة دييغو غارسيا لأن إيران مسؤولة عن مقتل بريطانيين
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
