هل تستطيع إيران تعطيل الإنترنت في الشرق الأوسط؟

حذرت منصة "الوقائع العسكرية" المتخصصة من امتلاك تقنية تمكنها من تعطيل الاتصال بالإنترنت في بشكل كبير، لأن خطوط الاتصالات البحرية الرئيسية تمر عبر مضيق هرمز.



ولفت المحللون الانتباه إلى أن المضيق يمر عبره عدد من خطوط الاتصالات الرئيسية ذات الأهمية الاستراتيجية لدول والاقتصاد العالمي، من بينها:



كابل FALCON: يربط دول المنطقة بالهند ومصر



نظام GBICS/MENA: يربط والكويت وقطر والإمارات بمراكز البيانات في وأوروبا.



كابل 2Africa: أحد أطول الكابلات في العالم.



خط SeaMeWe-6 الحديث: الهادف لأن يكون نسخة احتياطية لكابل FALCON (توقف العمل عليه من قبل المقاولين في المنطقة).



شبكة Tata TGN-Gulf الحلقية: توفر الاتصال بين عمان والإمارات وقطر والبحرين والسعودية.

