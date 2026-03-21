ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي ، في جدة السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر العربية.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة ، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنه.



وتم التأكيد خلال اللقاء على أن تكرار الهجمات العدائية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية بها يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.



وقد جدد السيسي خلال اللقاء إدانة جمهورية مصر العربية للاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

وحضر اللقاء وزير الدولة عضو لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني.



فيما حضر من الجانب المصري والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء ، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، ومدير مكتب رئيس الجمهورية السيد عمر مروان، وسفير مصر لدى المملكة إيهاب أبوسريع، والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي. (روسيا اليوم)