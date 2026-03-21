عربي-دولي

21 دولة تدعو إيران إلى وقف تهديداتها بشأن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز

21-03-2026 | 11:44
21 دولة تدعو إيران إلى وقف تهديداتها بشأن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز
دعا بيان مشترك لـ21 دولة، السبت، إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها بشأن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وهجماتها على منشآت النفط والغاز، قائلا إن ذلك "يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".



 



من بين الدول المُوقعة على البيان: الإمارات، والبحرين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، واليابان، وكندا، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، والدنمارك، والنرويج، والسويد، وفنلندا، والتشيك، ورومانيا.



وقال البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): "ندين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية".



 



وأضاف: "ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد النزاع؛ وندعو إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817".



 



وشدد البيان على أن "حرية الملاحة تعد مبدأً أساسيًا من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ وستطال آثار تصرفات إيران الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفًا".



 



وأعرب البيان عن استعداد الدول الموقعة عليه "للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق، ونرحب بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري في هذا الشأن". كما رحب بقرار وكالة الطاقة الدولية بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مٌشيرًا إلى "خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج".
Advertisement
