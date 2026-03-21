تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عن الوضع الصحيّ للمُرشد الإيرانيّ... تصريح إسرائيليّ جديد

Lebanon 24
21-03-2026 | 11:55
A-
A+
عن الوضع الصحيّ للمُرشد الإيرانيّ... تصريح إسرائيليّ جديد
عن الوضع الصحيّ للمُرشد الإيرانيّ... تصريح إسرائيليّ جديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد مصدر أمني إسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، إلا أن حالته لا تسمح له بالظهور علناً، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال المصدر نقلا عن المسؤول: "خامنئي على قيد الحياة، لكن لا أحد يعلم حالته"، مضيفاً أن "هناك احتمالاً كبيراً بأنه مصاب وواعٍ، إلا أن وضعه الصحي لا يتيح له الظهور علناً".

وتابع أن "الحرس الثوري هو من يدير إيران، وهو من يصدر البيانات باسم مجتبى"، مشيراً إلى أن "ثمة أمراً مريباً يحدث هناك". 
 
وذكرت تقارير أن وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA)، إلى جانب جهاز الموساد وعدد من الأجهزة الاستخباراتية العالمية، تتابع من كثب تحركات مجتبى خامنئي بعد إعلان توليه منصب القائد الأعلى لإيران خلفاً لوالده، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.

ونقل الموقع عن مصادر أن لدى واشنطن وإسرائيل معلومات استخبارية تشير إلى أن مجتبى لا يزال على قيد الحياة، لكن مسؤولاً إسرائيلياً قال للموقع: "ليس لدينا أي دليل على أن مجتبى خامنئي هو من يصدر الأوامر فعلاً.

وقالت مصادر أميركية وإسرائيلية إنهم لا يمتلكون دليلًا على أن مجتبى هو من يتخذ القرارات الفعلية في طهران، رغم معلومات عن محاولات مسؤولين إيرانيين ترتيب اجتماعات معه لم تنجح بسبب مخاوف أمنية. (إرم نيوز) 
 
يديعوت أحرونوت

القائد الأعلى

المرشد الأعلى

الحرس الثوري

الإيراني

الموساد

إسرائيل

واشنطن

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24