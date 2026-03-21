عن الوضع الصحيّ للمُرشد الإيرانيّ... تصريح إسرائيليّ جديد

أفاد مصدر أمني إسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن مجتبى لا يزال على قيد الحياة، إلا أن حالته لا تسمح له بالظهور علناً، وفق ما نقلت صحيفة " ".



وقال المصدر نقلا عن المسؤول: "خامنئي على قيد الحياة، لكن لا أحد يعلم حالته"، مضيفاً أن "هناك احتمالاً كبيراً بأنه مصاب وواعٍ، إلا أن وضعه الصحي لا يتيح له الظهور علناً".



وتابع أن " هو من يدير ، وهو من يصدر البيانات باسم مجتبى"، مشيراً إلى أن "ثمة أمراً مريباً يحدث هناك".

وذكرت تقارير أن وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA)، إلى جانب جهاز وعدد من الأجهزة الاستخباراتية العالمية، تتابع من كثب تحركات مجتبى خامنئي بعد إعلان توليه منصب لإيران خلفاً لوالده، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.



ونقل الموقع عن مصادر أن لدى وإسرائيل معلومات استخبارية تشير إلى أن مجتبى لا يزال على قيد الحياة، لكن مسؤولاً إسرائيلياً قال للموقع: "ليس لدينا أي دليل على أن مجتبى خامنئي هو من يصدر الأوامر فعلاً.



وقالت مصادر أميركية وإسرائيلية إنهم لا يمتلكون دليلًا على أن مجتبى هو من يتخذ القرارات الفعلية في ، رغم معلومات عن محاولات مسؤولين إيرانيين ترتيب اجتماعات معه لم تنجح بسبب مخاوف أمنية. (إرم نيوز)