بزشكيان يحذر من "العدوان".. ومودي يدخل على خط أزمة الملاحة الدولية

أفادت وكالة " " أن مسعود بزشكيان شدد، اليوم السبت، على الحاجة إلى "وقف فوري" لما وصفه بـ"العدوان الأميركي " كسبيل وحيد لإنهاء الحرب والصراع الواسع في .

وجاءت تصريحات بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث أكد ضرورة وجود ضمانات لمنع تكرار هذا العدوان مستقبلاً.



واقترح الرئيس إطار عمل أمنياً إقليمياً يضم دول غرب لضمان السلام دون تدخل أجنبي. من جانبه، أعلن مودي في منشور منفصل أنه ندد خلال الاتصال بالهجمات على البنية التحتية الحيوية في المنطقة، مشدداً على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة وبقاء الممرات الملاحية مفتوحة وآمنة.



