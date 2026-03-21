تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
4
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
بوتين: روسيا ستبقى الحليف الوفي لإيران في محنتها
Lebanon 24
21-03-2026
|
13:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى القادة في
إيران
بمناسبة عيد "النوروز"، شملت المرشد الأعلى مجتبى خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان، مؤكداً أن
موسكو
تظل "صديقاً وفياً وشريكاً موثوقاً لطهران" في ظل الأوقات العصيبة والظروف الصعبة التي تمر بها.
ورغم معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في كانون الثاني 2025، والتي دخلت حيز التنفيذ في تشرين أول الماضي، لم تعلن موسكو رسمياً عن تقديم مساعدات ملموسة لإيران منذ بدء النزاع الأخير بخلاف المعونات الإنسانية، بينما أشارت مصادر غربية إلى دعم استخباراتي روسي.
وفي هذا السياق، أفاد موقع "بوليتيكو" بأن
واشنطن
رفضت مقترحاً روسياً بوقف تزويد إيران بالمعلومات المخابراتية مقابل توقف أمريكا عن دعم
أوكرانيا
بالمعلومات ذاتها.
من جهتها، اعتبرت
روسيا
أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية دفعت
الشرق الأوسط
نحو الهاوية وأثارت أزمة طاقة عالمية، مندّدة باغتيال القادة الإيرانيين، وآخرهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.
يذكر أن النزاع الذي بدأ في 28 شباط الماضي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد السابق علي خامنئي، فيما ردت طهران باستهداف
إسرائيل
ومصالح أميركية وقواعد في دول عربية ومصافٍ للنفط.
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24