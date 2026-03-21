بوتين: روسيا ستبقى الحليف الوفي لإيران في محنتها

21-03-2026 | 13:21
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى القادة في إيران بمناسبة عيد "النوروز"، شملت المرشد الأعلى مجتبى خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان، مؤكداً أن موسكو تظل "صديقاً وفياً وشريكاً موثوقاً لطهران" في ظل الأوقات العصيبة والظروف الصعبة التي تمر بها.

ورغم معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في كانون الثاني 2025، والتي دخلت حيز التنفيذ في تشرين أول الماضي، لم تعلن موسكو رسمياً عن تقديم مساعدات ملموسة لإيران منذ بدء النزاع الأخير بخلاف المعونات الإنسانية، بينما أشارت مصادر غربية إلى دعم استخباراتي روسي.
 
وفي هذا السياق، أفاد موقع "بوليتيكو" بأن واشنطن رفضت مقترحاً روسياً بوقف تزويد إيران بالمعلومات المخابراتية مقابل توقف أمريكا عن دعم أوكرانيا بالمعلومات ذاتها.

من جهتها، اعتبرت روسيا أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية دفعت الشرق الأوسط نحو الهاوية وأثارت أزمة طاقة عالمية، مندّدة باغتيال القادة الإيرانيين، وآخرهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.
 
يذكر أن النزاع الذي بدأ في 28 شباط الماضي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد السابق علي خامنئي، فيما ردت طهران باستهداف إسرائيل ومصالح أميركية وقواعد في دول عربية ومصافٍ للنفط.


