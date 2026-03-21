أوروبا تنتفض بوجه ترامب: "ليست حربنا".. ولن ننجرّ إلى صراع هرمز

أجمعت الدول الأوروبية الـ27، خلال اجتماع قادة في بروكسل، على رفض الانجرار إلى الصراع الذي أشعلته بقيادة في ، مؤكدين بصوت واحد: "ليست حربنا".



وأعلن ماكرون عدم المشاركة في أي "فتح قسري" لمضيق هرمز، فيما اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الحرب "غير قانونية" ومدانة منذ لحظتها الأولى. ومن جانبها، تساءلت مجلة "لونفيل أوبس" عما إذا كانت تعيش لحظة "دو فيلبان" جديدة، في إشارة إلى الموقف التاريخي الرافض لحرب ، مؤكدة أن دعوات للمساعدة تعكس "اعترافاً بالضعف" وتخبطاً أمام حجم الأزمة.



لم يقتصر الرفض على الاتحاد ، بل امتد ليشمل لندن؛ حيث أكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن خطة إعادة فتح المضيق لن تكون أبداً مهمة لحلف "الناتو"، مما أثار غضب ترامب الذي وصف الموقف البريطاني بـ"الخطأ الكبير"، معلناً أنه "لم يعد بحاجة لمساعدة دول الناتو". كما انضمت اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية إلى قائمة الدول الرافضة للمشاركة العسكرية.



وعبّرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن شكوكها تجاه "مغامرة البنتاغون"، مشبّهة الدخول في الحرب بقصة الحب التي يسهل الدخول فيها ويصعب الخروج منها. ورغم أن هذا الرفض يمثل خطوة نحو الاستقلالية الأوروبية وكسب الاحترام أمام هجمات ترامب على القانون الدولي، إلا أنه يحمل مخاطرة إستراتيجية نظراً لحاجة أوروبا للدعم الأميركي في الملف الأوكراني.





