Najib Mikati
أوروبا تنتفض بوجه ترامب: "ليست حربنا".. ولن ننجرّ إلى صراع هرمز

21-03-2026 | 14:46
أوروبا تنتفض بوجه ترامب: ليست حربنا.. ولن ننجرّ إلى صراع هرمز
أجمعت الدول الأوروبية الـ27، خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على رفض الانجرار إلى الصراع الذي أشعلته الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب في الشرق الأوسط، مؤكدين بصوت واحد: "ليست حربنا".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم المشاركة في أي "فتح قسري" لمضيق هرمز، فيما اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الحرب "غير قانونية" ومدانة منذ لحظتها الأولى. ومن جانبها، تساءلت مجلة "لونفيل أوبس" عما إذا كانت أوروبا تعيش لحظة "دو فيلبان" جديدة، في إشارة إلى الموقف التاريخي الرافض لحرب العراق، مؤكدة أن دعوات ترامب للمساعدة تعكس "اعترافاً بالضعف" وتخبطاً أمام حجم الأزمة.

لم يقتصر الرفض على الاتحاد الأوروبي، بل امتد ليشمل لندن؛ حيث أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن خطة إعادة فتح المضيق لن تكون أبداً مهمة لحلف "الناتو"، مما أثار غضب ترامب الذي وصف الموقف البريطاني بـ"الخطأ الكبير"، معلناً أنه "لم يعد بحاجة لمساعدة دول الناتو". كما انضمت اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية إلى قائمة الدول الرافضة للمشاركة العسكرية.

وعبّرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن شكوكها تجاه "مغامرة البنتاغون"، مشبّهة الدخول في الحرب بقصة الحب التي يسهل الدخول فيها ويصعب الخروج منها. ورغم أن هذا الرفض يمثل خطوة نحو الاستقلالية الأوروبية وكسب الاحترام أمام هجمات ترامب على القانون الدولي، إلا أنه يحمل مخاطرة إستراتيجية نظراً لحاجة أوروبا للدعم الأميركي في الملف الأوكراني.

