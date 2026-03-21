تصعيدٌ غير مسبوق.. الصواريخ الإيرانية تطال ديمونا وسقوط عشرات المصابين

شهدت منطقة ديمونا قصفاً صاروخياً إيرانياً عنيفاً أدى إلى وقوع عشرات الإصابات واندلاع حريق ضخم وصف بأنه كرة لهب ضخمة غطت سماء المنطقة. وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة لحظات سقوط الصواريخ التي أحدثت انفجارات هائلة وتسببت في دمار واسع بموقع الحادث.



وتشير التقارير الميدانية إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ هرعت فور وقوع الانفجارات لتقديم المساعدة للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة، في ظل حالة من الاستنفار الأمني والخدمي للسيطرة على الحرائق المشتعلة وتقييم حجم الأضرار الناجمة عن هذا الاستهداف الصاروخي المكثف.







