عربي-دولي

بعد "الاعتداءات".. السعودية تحسم أمرها: طرد دبلوماسيين إيرانيين فوراً

Lebanon 24
21-03-2026 | 16:31
بعد الاعتداءات.. السعودية تحسم أمرها: طرد دبلوماسيين إيرانيين فوراً
بعد الاعتداءات.. السعودية تحسم أمرها: طرد دبلوماسيين إيرانيين فوراً
جددت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية إدانتها القاطعة للاعتداءات الإيرانية السافرة ضد المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والإسلامية.
 
واعتبرت الوزارة أن استمرار إيران في استهداف سيادة المملكة والأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية والمقرات الدبلوماسية يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، ويتنافى مع القيم الإسلامية واتفاق بكين وقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات المتواصلة تعني مزيداً من التصعيد، وسيكون لها أثر بالغ على العلاقات حالياً ومستقبلاً. وبناءً على ذلك، قامت المملكة العربية السعودية بإشعار كل من: الملحق العسكري بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة، ومساعد الملحق العسكري، وثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة، باعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأبلغتهم بوجوب مغادرة أراضي المملكة خلال 24 ساعة.

وشددت المملكة على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها، استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

"نيويورك تايمز": البيت الأبيض لم يحسم أمره بعد بشأن إرسال الأكراد إلى إيران
الخارجية السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات التي طالت المملكة
صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: وزارة الخارجية الأميركية أمرت الموظفين والدبلوماسيين الأميركيين في السعودية بمغادرة البلاد
مسؤول سعودي لـ"الشرق الأوسط": السعودية تدعم حل جميع الخلافات بين أميركا وإيران بالدبلوماسية
