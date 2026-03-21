تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
7
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد "الاعتداءات".. السعودية تحسم أمرها: طرد دبلوماسيين إيرانيين فوراً
Lebanon 24
21-03-2026
|
16:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
جددت
وزارة الخارجية
في
المملكة العربية السعودية
إدانتها القاطعة للاعتداءات
الإيرانية
السافرة ضد
المملكة
ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من
الدول العربية
والإسلامية.
واعتبرت الوزارة أن استمرار
إيران
في استهداف سيادة المملكة والأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية والمقرات الدبلوماسية يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، ويتنافى مع القيم الإسلامية واتفاق بكين وقرار
مجلس الأمن
رقم (2817).
وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات المتواصلة تعني مزيداً من التصعيد، وسيكون لها أثر بالغ على العلاقات حالياً ومستقبلاً. وبناءً على ذلك، قامت المملكة العربية
السعودية
بإشعار كل من: الملحق العسكري بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة، ومساعد الملحق العسكري، وثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة، باعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأبلغتهم بوجوب مغادرة أراضي المملكة خلال 24 ساعة.
وشددت المملكة على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها، استناداً إلى المادة (51) من ميثاق
الأمم المتحدة
.
Advertisement
المملكة العربية السعودية
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
الدول العربية
مجلس الأمن
الإيرانية
الإيراني
الجمهوري
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24