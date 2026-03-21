بعد ديمونا.. هجوم إيراني "ساحق" يستهدف عراد: وإصابات بالعشرات

أفادت الأنباء الواردة بوقوع هجوم صاروخي إيراني استهدف مدينة عراد الواقعة في الجنوبي، وذلك في أعقاب الاستهداف الذي طال منطقة ديمونا. وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات الإصابات في صفوف المستهدفين، وسط حالة من الاستنفار الأمني والطبي الواسع في المنطقة.



وأشارت التقارير إلى أن الهجوم تسبب في وقوع انفجارات عنيفة هزت المدينة، فيما هرعت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المواقع المتضررة لإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم. ويأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة من الضربات الصاروخية التي تشنها ، والتي طالت عدة مواقع استراتيجية وحيوية في الجنوب.





