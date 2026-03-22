قبالة سواحل الشارقة.. سقوط قذيفة على سفينة

أعلنت فجر الأحد تعرض سفينة شحن لحادث قبالة سواحل الشارقة في ، بعدما أصابها مقذوف مجهول المصدر على مسافة 15 ميلا بحريا شمال المدينة.



وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغا من ربان السفينة يفيد بوقوع انفجار ناتج عن مقذوف مجهول قرب السفينة، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تُسجل إصابات في صفوفهم.



وقالت الهيئة في بيان إن "منظمة UKMTO تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 15 ميلا بحريا شمال الشارقة"، مضيفة أن ربان سفينة شحن أبلغ عن "انفجار ناجم عن مقذوف مجهول بالقرب من السفينة"، مع التأكيد أن "جميع أفراد الطاقم بخير".

