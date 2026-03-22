Advertisement

عربي-دولي

بعد مهلة ترامب الـ"48 ساعة" لإعادة فتح مضيق هرمز.. إيران تردّ وتهدّد

Lebanon 24
22-03-2026 | 01:20
بعد مهلة ترامب الـ48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز.. إيران تردّ وتهدّد
جاء الرد الإيراني سريعا وحادا على إنذار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد منحه طهران مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، إذ أصدر المتحدث باسم المقر المركزي لخاتم الأنبياء تحذيرا مباشرا توعّد فيه باستهداف مصالح أميركية حيوية في المنطقة إذا تعرّضت منشآت الطاقة الإيرانية لأي هجوم.

وقال المتحدث إنه بعد التحذيرات السابقة، إن أي استهداف تتعرض له البنية التحتية للوقود والطاقة في إيران سيقابله ضرب "جميع مرافق الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التي تخص الولايات المتحدة والنظام في المنطقة".

وكان ترامب هدد، في وقت سابق ليل الأحد، بأن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قاسية لإيران إذا لم تبادر إلى فتح مضيق هرمز بشكل كامل ومن دون أي تهديد خلال مهلة 48 ساعة، مؤكدا أن الرد قد يشمل تدمير محطات الطاقة والبنية التحتية، بدءا من أكبر المنشآت.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة "فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءا من أكبرها أولا!".

في المقابل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية والاستخبارات أن واشنطن تواجه "مشكلة عصية" في ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي موازاة ذلك، أكدت القوات المسلحة الإيرانية أن المعركة ستصبح أكثر صعوبة على خصومها، مشيرة إلى أن الرصد والتحليل خلال أيام الحرب أتاحا إدخال تكتيكات هجومية جديدة إلى ساحة القتال. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهند تجري محادثات مباشرة مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل ودون أي تهديد خلال 48 ساعة من هذه اللحظة فستقوم الولايات المتحدة الأميركية بضرب وتدمير محطات الطاقة التابعة لها بدء بأكبرها
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"مهلة 48 ساعة" من ترامب.. تهديد بمحو "الطاقة الإيرانية" مقابل "هرمز"
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ نيوز": إيران ترفض الحديث عن فتح مضيق هرمز في ظل الهجوم
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
