بعد مهلة ترامب الـ48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز.. إيران تردّ وتهدّد

جاء الرد سريعا وحادا على إنذار الرئيس الأميركي ، بعد منحه مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، إذ أصدر المتحدث باسم المقر المركزي لخاتم الأنبياء تحذيرا مباشرا توعّد فيه باستهداف مصالح أميركية حيوية في المنطقة إذا تعرّضت منشآت الطاقة لأي هجوم.



وقال المتحدث إنه بعد التحذيرات السابقة، إن أي استهداف تتعرض له البنية التحتية للوقود والطاقة في سيقابله ضرب "جميع مرافق الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التي تخص والنظام في المنطقة".



وكان هدد، في وقت سابق ليل الأحد، بأن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قاسية لإيران إذا لم تبادر إلى فتح مضيق هرمز بشكل كامل ومن دون أي تهديد خلال مهلة 48 ساعة، مؤكدا أن الرد قد يشمل تدمير محطات الطاقة والبنية التحتية، بدءا من أكبر المنشآت.



وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة "فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءا من أكبرها أولا!".



في المقابل، نقلت شبكة " إن" عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية والاستخبارات أن تواجه "مشكلة عصية" في ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز.



وفي موازاة ذلك، أكدت القوات المسلحة الإيرانية أن المعركة ستصبح أكثر صعوبة على خصومها، مشيرة إلى أن الرصد والتحليل خلال أيام الحرب أتاحا إدخال تكتيكات هجومية جديدة إلى ساحة القتال. (روسيا اليوم)

