في إيران.. إسرائيل تقصف منشأة تُستخدم لـبحوث نووية

أعلن الجيش ، السبت، أنه قصف منشأة جامعية في قال إنها تستخدم كموقع "بحث وتطوير استراتيجي" مرتبط بمكونات للأسلحة النووية.





وذكر الجيش في بيان أنه "في إطار الطلعات الجوية الهجومية التي تم إنجازها مؤخرا في طهران، قام سلاح الجو بمهاجمة موقع بحث وتطوير إستراتيجي آخر تابع ومنظومة الصواريخ البالستية ".





وأوضح أن الموقع في جامعة مالك الأشتر للتكنولوجيا في العاصمة الإيرانية كان "يستخدم من قبل الصناعات العسكرية ومنظومة الصواريخ البالستية للنظام الإرهابي لغرض تطوير مكونات لازمة لإنتاج السلاح وغيره من الوسائل القتالية".





وأشار الى أن الجامعة "تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، وهي مدرجة في قوائم الدولية بسبب مساهمتها خلال عقود في تطوير البرنامج النووي وتطوير الصواريخ البالستية".





وتتهم وإسرائيل ودول غربية منذ أعوام بالسعي لتطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران.