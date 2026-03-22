عربي-دولي
لفتح هرمز.. هل تغزو أميركا الأراضي الايرانية؟
Lebanon 24
22-03-2026
|
02:03
تتزايد
في إسرائيل
التقديرات التي ترجح انخراطا أميركيا أوسع في الحرب مع
إيران
، مع دخول المواجهة أسبوعها الرابع واستمرار التهديدات الأميركية المرتبطة بمضيق هرمز.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر إسرائيلية قولها إن المؤشرات تتصاعد بشأن احتمال مشاركة قوات برية أميركية في فتح المضيق، بالتوازي مع ارتفاع فرص تنفيذ هجوم
بري
داخل الأراضي
الإيرانية
.
وبحسب تلك المصادر، فإن
إسرائيل
ترى أن
واشنطن
قد تتجه إلى توسيع رقعة القتال من أجل ضمان إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والسفن التجارية، في ظل الأهمية الحيوية لهذا الممر البحري للاقتصاد العالمي.
كما أشارت التقديرات
الإسرائيلية
إلى أن الإدارة الأميركية لا تبدو في وارد إنهاء الحرب قريبا، قبل التأكد بصورة كاملة من تحقيق أهدافها المعلنة.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
صعد لهجته في وقت سابق الأحد، مهددا بضرب منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم تبادر طهران إلى فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة. وقال إن
الولايات المتحدة
ستتجه إلى "محو" محطات الطاقة الإيرانية، مؤكدا أن الاستهداف سيبدأ "بأكبرها أولا".
ويأتي هذا التصعيد بعدما تحدثت مصادر مطلعة عن ستة شروط وضعتها واشنطن لوقف الحرب، تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، وضبط مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والتوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، إضافة إلى وقف دعم طهران للفصائل المسلحة في المنطقة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيرانية: أميركا بدأت الحرب بحثا عن استسلامنا من دون شروط والآن تتوسل لدول أخرى لفتح مضيق هرمز
كوريا الجنوبية تعلن الانضمام إلى الجهود الدولية لفتح مضيق هرمز
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تعلن الانضمام إلى الجهود الدولية لفتح مضيق هرمز
22/03/2026 12:41:28
22/03/2026 12:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تضغط على إيران لفتح مرور ناقلات النفط عبر هرمز
Lebanon 24
الصين تضغط على إيران لفتح مرور ناقلات النفط عبر هرمز
22/03/2026 12:41:28
22/03/2026 12:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عضو تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي: مضيق هرمز لن يُفتح ولا يحق لسفينة أميركية عبوره
Lebanon 24
عضو تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي: مضيق هرمز لن يُفتح ولا يحق لسفينة أميركية عبوره
22/03/2026 12:41:28
22/03/2026 12:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
قد تتضاعف النفقات.. تقرير أميركي يكشف أرقام "حرب ترامب على إيران"!
Lebanon 24
قد تتضاعف النفقات.. تقرير أميركي يكشف أرقام "حرب ترامب على إيران"!
06:16 | 2026-03-22
22/03/2026 06:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر تعلن وفاة 6 أشخاص جراء سقوط مروحية في المياه الإقليمية
Lebanon 24
قطر تعلن وفاة 6 أشخاص جراء سقوط مروحية في المياه الإقليمية
05:57 | 2026-03-22
22/03/2026 05:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن استهداف مسؤول التمويل التابع لحماس في لبنان
Lebanon 24
إسرائيل تعلن استهداف مسؤول التمويل التابع لحماس في لبنان
05:54 | 2026-03-22
22/03/2026 05:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
اليابان تلوّح بخيار ما بعد الحرب.. إزالة ألغام هرمز مطروحة بشروط
Lebanon 24
اليابان تلوّح بخيار ما بعد الحرب.. إزالة ألغام هرمز مطروحة بشروط
05:50 | 2026-03-22
22/03/2026 05:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار عُمان تحصد ضحيتين.. وتحذيرات من طقس أكثر اضطراباً
Lebanon 24
أمطار عُمان تحصد ضحيتين.. وتحذيرات من طقس أكثر اضطراباً
05:47 | 2026-03-22
22/03/2026 05:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
Lebanon 24
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
07:13 | 2026-03-21
21/03/2026 07:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
14:58 | 2026-03-21
21/03/2026 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
07:45 | 2026-03-21
21/03/2026 07:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
14:16 | 2026-03-21
21/03/2026 02:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
Lebanon 24
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
01:32 | 2026-03-22
22/03/2026 01:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
06:16 | 2026-03-22
قد تتضاعف النفقات.. تقرير أميركي يكشف أرقام "حرب ترامب على إيران"!
05:57 | 2026-03-22
قطر تعلن وفاة 6 أشخاص جراء سقوط مروحية في المياه الإقليمية
05:54 | 2026-03-22
إسرائيل تعلن استهداف مسؤول التمويل التابع لحماس في لبنان
05:50 | 2026-03-22
اليابان تلوّح بخيار ما بعد الحرب.. إزالة ألغام هرمز مطروحة بشروط
05:47 | 2026-03-22
أمطار عُمان تحصد ضحيتين.. وتحذيرات من طقس أكثر اضطراباً
05:37 | 2026-03-22
ستصبح كـ"بيت حانون".. قرار إسرائيلي بتدمير القرى الحدودية والجسور
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
22/03/2026 12:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
22/03/2026 12:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
22/03/2026 12:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
