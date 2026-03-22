Najib Mikati
عربي-دولي

لفتح هرمز.. هل تغزو أميركا الأراضي الايرانية؟

22-03-2026 | 02:03
لفتح هرمز.. هل تغزو أميركا الأراضي الايرانية؟
تتزايد في إسرائيل التقديرات التي ترجح انخراطا أميركيا أوسع في الحرب مع إيران، مع دخول المواجهة أسبوعها الرابع واستمرار التهديدات الأميركية المرتبطة بمضيق هرمز.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر إسرائيلية قولها إن المؤشرات تتصاعد بشأن احتمال مشاركة قوات برية أميركية في فتح المضيق، بالتوازي مع ارتفاع فرص تنفيذ هجوم بري داخل الأراضي الإيرانية.

وبحسب تلك المصادر، فإن إسرائيل ترى أن واشنطن قد تتجه إلى توسيع رقعة القتال من أجل ضمان إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والسفن التجارية، في ظل الأهمية الحيوية لهذا الممر البحري للاقتصاد العالمي.

كما أشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن الإدارة الأميركية لا تبدو في وارد إنهاء الحرب قريبا، قبل التأكد بصورة كاملة من تحقيق أهدافها المعلنة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صعد لهجته في وقت سابق الأحد، مهددا بضرب منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم تبادر طهران إلى فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة. وقال إن الولايات المتحدة ستتجه إلى "محو" محطات الطاقة الإيرانية، مؤكدا أن الاستهداف سيبدأ "بأكبرها أولا".

ويأتي هذا التصعيد بعدما تحدثت مصادر مطلعة عن ستة شروط وضعتها واشنطن لوقف الحرب، تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، وضبط مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والتوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، إضافة إلى وقف دعم طهران للفصائل المسلحة في المنطقة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيرانية: أميركا بدأت الحرب بحثا عن استسلامنا من دون شروط والآن تتوسل لدول أخرى لفتح مضيق هرمز
كوريا الجنوبية تعلن الانضمام إلى الجهود الدولية لفتح مضيق هرمز
الصين تضغط على إيران لفتح مرور ناقلات النفط عبر هرمز
عضو تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي: مضيق هرمز لن يُفتح ولا يحق لسفينة أميركية عبوره
