لفتح هرمز.. هل تغزو أميركا الأراضي الايرانية؟

تتزايد التقديرات التي ترجح انخراطا أميركيا أوسع في الحرب مع ، مع دخول المواجهة أسبوعها الرابع واستمرار التهديدات الأميركية المرتبطة بمضيق هرمز.



ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر إسرائيلية قولها إن المؤشرات تتصاعد بشأن احتمال مشاركة قوات برية أميركية في فتح المضيق، بالتوازي مع ارتفاع فرص تنفيذ هجوم داخل الأراضي .



وبحسب تلك المصادر، فإن ترى أن قد تتجه إلى توسيع رقعة القتال من أجل ضمان إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والسفن التجارية، في ظل الأهمية الحيوية لهذا الممر البحري للاقتصاد العالمي.



كما أشارت التقديرات إلى أن الإدارة الأميركية لا تبدو في وارد إنهاء الحرب قريبا، قبل التأكد بصورة كاملة من تحقيق أهدافها المعلنة.



وكان الرئيس الأميركي صعد لهجته في وقت سابق الأحد، مهددا بضرب منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم تبادر طهران إلى فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة. وقال إن ستتجه إلى "محو" محطات الطاقة الإيرانية، مؤكدا أن الاستهداف سيبدأ "بأكبرها أولا".



ويأتي هذا التصعيد بعدما تحدثت مصادر مطلعة عن ستة شروط وضعتها واشنطن لوقف الحرب، تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، وضبط مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والتوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، إضافة إلى وقف دعم طهران للفصائل المسلحة في المنطقة. (العربية)

