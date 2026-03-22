كوبا في العتمة مجدداً.. انهيار جديد للشبكة وسط أزمة وقود خانقة

22-03-2026 | 04:28
كوبا في العتمة مجدداً.. انهيار جديد للشبكة وسط أزمة وقود خانقة
غرقت كوبا مجددا في انقطاع شامل للكهرباء بعد انهيار الشبكة الوطنية السبت، في ثاني عطل كامل خلال أسبوع، والثالث خلال شهر آذار، ما أعاد تسليط الضوء على هشاشة البنية التحتية وأزمة الوقود الخانقة التي تضرب البلاد.

وأعلنت شركة الكهرباء الكوبية أن الانقطاع شمل الجزيرة بأكملها، قبل أن توضح لاحقا أن الخلل بدأ بعد تعطل وحدة توليد في محطة "نييفيتاس" الحرارية في مقاطعة كاماغوي، وهو ما أدى إلى تأثير متسلسل أسقط الشبكة على نطاق واسع. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، لجأت السلطات إلى تشغيل "جزر كهربائية" صغيرة لتأمين التغذية للمستشفيات والمرافق الحيوية بانتظار إعادة الربط التدريجي.

وباتت هذه الانقطاعات جزءا من الحياة اليومية في كوبا خلال العامين الأخيرين، مع أعطال متكررة في شبكة قديمة ونقص حاد في الوقود تسبب سابقا بانقطاعات يومية امتدت حتى 12 ساعة، ما أثر على حفظ الطعام والمياه والخدمات الأساسية وحتى بعض العمليات الجراحية.

وتحمّل هافانا الضغوط الأميركية جزءا كبيرا من المسؤولية، إذ أكد الرئيس ميغيل دياز-كانيل سابقا أن بلاده لم تتلق شحنات نفط منذ نحو ثلاثة أشهر، في وقت تنتج فيه محليا بالكاد ما يكفي لتغطية جزء محدود من حاجتها. كما شددت تقارير حديثة على أن تشديد القيود الأميركية على تدفق الوقود، بما في ذلك وقف إمدادات فنزويلية والتحذير من تزويد كوبا بالنفط، فاقم الأزمة بشكل كبير.

وزاد الوضع تعقيدا خلال الأيام الماضية بعد تحويل ناقلة وقود كانت متجهة إلى كوبا مسارها نحو ترينيداد وتوباغو، ما حرم الجزيرة من شحنة كانت تُعوّل عليها في ظل النقص الحاد وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
الخطوط الجوية الكندية توقف رحلاتها إلى كوبا وسط أزمة وقود
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة خانقة في وسط بيروت
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش يحذّر من خطر انهيار كوبا إذا انقطعت إمدادات النفط
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:16 | 2026-03-22
Lebanon24
05:57 | 2026-03-22
Lebanon24
05:54 | 2026-03-22
Lebanon24
05:50 | 2026-03-22
Lebanon24
05:47 | 2026-03-22
Lebanon24
05:37 | 2026-03-22
