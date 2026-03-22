تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
إقتصاد
شركات الطيران الكويتية تعيد ربط الرحلات إلى مصر
Lebanon 24
22-03-2026
|
05:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
دفعت التوترات الإقليمية الأخيرة شركات الطيران
الكويتية
إلى اعتماد ترتيبات تشغيلية مؤقتة لضمان استمرار الرحلات إلى مصر، التي تُعد من أبرز الوجهات بالنسبة للمسافرين الكويتيين، وذلك بعدما فرض إغلاق المجال الجوي في الكويت البحث عن بدائل سريعة للحفاظ على حركة السفر بين البلدين.
وفي هذا الإطار، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية استئناف رحلاتها المنتظمة من وإلى
القاهرة
اعتبارًا من 26 آذار 2026، عبر مطار الملك فهد الدولي في الدمام، بمعدل 4 رحلات أسبوعيًا. وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة تشغيل بديلة تقوم على استقبال المسافرين في نقاط مخصصة داخل الكويت، ثم نقلهم برًا إلى
المطار
المعتمد قبل متابعة الرحلة جوًا إلى القاهرة.
بالتوازي، وسّعت "طيران
الجزيرة
" بدورها خياراتها التشغيلية، من خلال تسيير رحلات إلى مصر عبر مطار القيصومة في
السعودية
، تشمل القاهرة ومدنًا
مصرية
أخرى، مع توجه لرفع السعة تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة.
كما أعلنت الشركة تشغيل رحلات من سوهاج عبر المطار نفسه ابتداءً من نهاية آذار، لتصبح الوجهة السادسة ضمن شبكتها في مصر.
وتستند هذه الآلية المؤقتة إلى نقل الركاب برًا من الكويت إلى مطاري الدمام أو القيصومة، قبل استكمال السفر جوًا، في نموذج فرضته التطورات الجيوسياسية الحالية.
ويرى مسؤولون في قطاع الطيران أن هذه الترتيبات تعكس قدرة الشركات على التكيّف مع الظروف الاستثنائية، ولا سيما أن خط السفر بين الكويت ومصر يحافظ على أهميته نتيجة الطلب المرتبط بالعوامل العائلية والاقتصادية. (العين)
