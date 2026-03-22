تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بين النار والتفاوض.. ترامب يرسم مبكرًا ملامح ما بعد الحرب مع إيران

Lebanon 24
22-03-2026 | 05:17
A-
A+
بين النار والتفاوض.. ترامب يرسم مبكرًا ملامح ما بعد الحرب مع إيران
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد ثلاثة أسابيع على اندلاع المواجهة، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التحرك مبكرًا لاستشراف المرحلة التالية، عبر نقاشات أولية تتعلق بإمكان فتح مسار تفاوضي مع إيران، في وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية مستمرة، وسط تقديرات أميركية ترجّح بقاء القتال لأسابيع أخرى.

وبحسب ما كشفه مسؤول أميركي ومصادر مطلعة، فإن فريق ترامب يعمل في الكواليس على إعداد تصور لاتفاق محتمل يمكن طرحه عندما تتوافر الظروف المناسبة. ويشارك في هذه المشاورات عدد من الأسماء البارزة، من بينهم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، في محاولة لوضع إطار سياسي يواكب المسار الميداني ولا ينتظر نهايته.

وتقوم أي تسوية محتملة على مجموعة ملفات أساسية، أبرزها إعادة فتح مضيق هرمز، ومعالجة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والتوصل إلى اتفاق طويل الأمد يشمل البرنامج النووي والصاروخي، إضافة إلى دور طهران في الإقليم ودعمها لحلفائها.

ورغم غياب التواصل المباشر بين واشنطن وطهران خلال الأيام الماضية، حضرت الوساطات غير المباشرة عبر أطراف إقليمية ودولية، من بينها مصر وقطر والمملكة المتحدة، التي تولت نقل الرسائل بين الجانبين. وتشير المعطيات إلى أن إيران لا ترفض مبدأ التفاوض، لكنها تربطه بشروط واضحة، في مقدمها وقف إطلاق النار، وضمان عدم استئناف الحرب، إلى جانب الحصول على تعويضات.

في المقابل، تبدو الشروط الأميركية أكثر تشددًا واتساعًا. فواشنطن تطرح وقف البرنامج الصاروخي الإيراني لمدة خمس سنوات، والوصول إلى "صفر تخصيب" لليورانيوم، وتفكيك منشآت نطنز وأصفهان وفوردو، وفرض رقابة دولية مشددة على الأنشطة النووية، إلى جانب إبرام تفاهمات إقليمية تحد من التسلح الصاروخي، ووقف تمويل الحلفاء الإقليميين مثل حزب الله والحوثيين وحماس.

وتكشف هذه المطالب أن الإدارة الأميركية لا تسعى فقط إلى معالجة الملف النووي، بل إلى إعادة صياغة أوسع لدور إيران الإقليمي ومجال نفوذها في المنطقة.

لكن هذه الشروط تصطدم برفض إيراني متكرر، لا سيما في ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي، وهما ملفان تعتبرهما طهران خارج أي تفاوض. وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز يبدأ بوقف الهجمات على إيران والتعهد بعدم تكرارها، في إشارة واضحة إلى تمسك طهران بشروطها الأساسية.

أما ترامب، فلا يبدو مستعدًا لتقديم تنازلات في المقابل، خصوصًا في ما يتعلق بوقف إطلاق النار أو دفع تعويضات، وهما مطلبان تصفهما واشنطن بأنهما خارج النقاش.

ومع ذلك، تظهر في بعض التفاصيل مؤشرات إلى مرونة تكتيكية، إذ طُرح داخل الإدارة الأميركية احتمال استخدام ملف الأصول الإيرانية المجمدة كصيغة بديلة عن التعويضات، في محاولة لإيجاد مخرج سياسي ولغوي يسمح لكل طرف بتقديم ما يمكن تسويقه داخليًا من دون الظهور بمظهر المتراجع.

وفي موازاة ذلك، تواجه واشنطن معضلة أخرى تتعلق بتحديد الطرف الإيراني الذي يملك القرار الفعلي داخل النظام، وسط شكوك بشأن صلاحيات بعض المسؤولين المطروحين على خط التفاوض. كما يجري البحث عن وسيط قادر على إدارة هذا المسار، مع بروز اسم قطر مجددًا، في مقابل تراجع الدور العُماني وحذر الدوحة من الظهور العلني كوسيط رئيسي.

في المحصلة، توحي هذه التحركات بأن إدارة ترامب تحاول الجمع بين الضغط العسكري والتحضير الدبلوماسي في آن واحد، سعيًا إلى فرض شروط أكثر قسوة على طهران قبل الجلوس إلى الطاولة. وبين اتساع الهوة بين الموقفين الأميركي والإيراني، يبدو أن الطرفين يقتربان من لحظة تفاوض محتملة، لكن عبر مسار مليء بالشروط المتعارضة والحسابات المعقدة. (العين)
وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

المملكة

دونالد

واشنطن

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24