أمطار عُمان تحصد ضحيتين.. وتحذيرات من طقس أكثر اضطراباً

أودت الأمطار الرعدية الغزيرة التي ضربت عدداً من محافظات سلطنة ، السبت، بحياة شخصين، وسط استمرار التحذيرات من تقلبات جوية متواصلة خلال اليوم الأحد.



وأعلنت والإسعاف أنها تعاملت منذ ظهر أمس مع 14 بلاغاً تتعلق باحتجاز أشخاص داخل مركبات في مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه. وتمكنت الفرق من إنقاذ 9 أشخاص، في حين سُجلت حالتا وفاة.



في المقابل، نبّه للإنذار المبكر إلى تعدد المخاطر الناتجة عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية، مشيراً إلى أنها قد تترافق مع تساقط البرد ونشاط في الرياح.



وبحسب التوقعات، تمتد التأثيرات الجوية إلى محافظات البريمي، وشمال الباطنة وجنوبها، والظاهرة، والداخلية، ومسقط، فضلاً عن أجزاء من شمال الشرقية وجنوبها.

