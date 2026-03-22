عربي-دولي
اليابان تلوّح بخيار ما بعد الحرب.. إزالة ألغام هرمز مطروحة بشروط
Lebanon 24
22-03-2026
|
05:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدت
اليابان
استعداداً للنظر في نشر قواتها العسكرية إلى
مضيق هرمز
للمساهمة في إزالة الألغام، لكن ذلك يبقى مرتبطاً حصراً بالتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين
الولايات المتحدة
وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وقال
وزير الخارجية
الياباني توشيميتسو موتيجي، الأحد، إن هذا الاحتمال يبقى نظرياً في هذه المرحلة، موضحاً أنه إذا تحقق وقف شامل للقتال وأصبحت الألغام البحرية عائقاً أمام الملاحة، فإن مسألة إزالتها قد تصبح مطروحة للنقاش.
وأكد موتيجي أن
طوكيو
لا تملك في الوقت الراهن خطة عاجلة لتأمين عبور السفن
اليابانية
العالقة في المضيق، مشدداً على أن الأولوية تكمن في تهيئة ظروف تسمح بمرور جميع السفن عبر هذا الممر الحيوي، الذي تعبر منه نسبة كبيرة من إمدادات
النفط
العالمية.
ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة بالنسبة إلى اليابان، التي تعتمد على مضيق هرمز في نقل نحو 90 في المئة من وارداتها النفطية، ما يجعل أي اضطراب فيه تهديداً مباشراً لأمنها الطاقوي.
وكان
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
قد أشار، الجمعة، إلى أنه ناقش مع موتيجي إمكانية السماح للسفن المرتبطة باليابان بالعبور عبر المضيق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليابان: قد ندرس إرسال قوة عسكرية لإزالة الألغام من مضيق هرمز
Lebanon 24
اليابان: قد ندرس إرسال قوة عسكرية لإزالة الألغام من مضيق هرمز
22/03/2026 15:22:03
22/03/2026 15:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار النمساوي: التدخل في مضيق هرمز ليس خيارا مطروحا بالنسبة لنا
Lebanon 24
المستشار النمساوي: التدخل في مضيق هرمز ليس خيارا مطروحا بالنسبة لنا
22/03/2026 15:22:03
22/03/2026 15:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: عدة خيارات مطروحة بشأن مضيق هرمز إذا تصاعدت الأحداث
Lebanon 24
عراقجي: عدة خيارات مطروحة بشأن مضيق هرمز إذا تصاعدت الأحداث
22/03/2026 15:22:03
22/03/2026 15:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لوول ستريت جورنال: إيران زرعت أقل من 10 ألغام في مضيق هرمز
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لوول ستريت جورنال: إيران زرعت أقل من 10 ألغام في مضيق هرمز
22/03/2026 15:22:03
22/03/2026 15:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
تصعيد متبادل بين إيران وأميركا… من سيتراجع أولاً؟
Lebanon 24
تصعيد متبادل بين إيران وأميركا… من سيتراجع أولاً؟
09:00 | 2026-03-22
22/03/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها "المُربك".. 3 أسلحة أميركية سرية قد تغيّر قواعد الحرب في إيران!
Lebanon 24
بينها "المُربك".. 3 أسلحة أميركية سرية قد تغيّر قواعد الحرب في إيران!
08:42 | 2026-03-22
22/03/2026 08:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس: ما حدث في رفح وبيت حانون سيتكرر في لبنان
Lebanon 24
كاتس: ما حدث في رفح وبيت حانون سيتكرر في لبنان
08:36 | 2026-03-22
22/03/2026 08:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: قتل قادة إيران لن يمر من دون عواقب
Lebanon 24
الكرملين: قتل قادة إيران لن يمر من دون عواقب
08:28 | 2026-03-22
22/03/2026 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة مثيرة.. هكذا جنّدت إيران إسرائيلياً زودها بـ"معلومات حساسة"
Lebanon 24
تفاصيل جديدة مثيرة.. هكذا جنّدت إيران إسرائيلياً زودها بـ"معلومات حساسة"
08:00 | 2026-03-22
22/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وهل تحتاج ابنة بشير الجميل إلى من يدافع عن مواقفها؟
Lebanon 24
وهل تحتاج ابنة بشير الجميل إلى من يدافع عن مواقفها؟
03:00 | 2026-03-22
22/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
14:58 | 2026-03-21
21/03/2026 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
14:16 | 2026-03-21
21/03/2026 02:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
Lebanon 24
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
01:32 | 2026-03-22
22/03/2026 01:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صديقه نعاه... الموت يُغيّب أحد أبرز الفنانين العرب (صورة)
Lebanon 24
صديقه نعاه... الموت يُغيّب أحد أبرز الفنانين العرب (صورة)
11:22 | 2026-03-21
21/03/2026 11:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2026-03-22
تصعيد متبادل بين إيران وأميركا… من سيتراجع أولاً؟
08:42 | 2026-03-22
بينها "المُربك".. 3 أسلحة أميركية سرية قد تغيّر قواعد الحرب في إيران!
08:36 | 2026-03-22
كاتس: ما حدث في رفح وبيت حانون سيتكرر في لبنان
08:28 | 2026-03-22
الكرملين: قتل قادة إيران لن يمر من دون عواقب
08:00 | 2026-03-22
تفاصيل جديدة مثيرة.. هكذا جنّدت إيران إسرائيلياً زودها بـ"معلومات حساسة"
07:18 | 2026-03-22
قاليباف: سندمر البنى التحتية الحيوية في المنطقة الى حد لا يمكن إصلاحه
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
22/03/2026 15:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
22/03/2026 15:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
22/03/2026 15:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
