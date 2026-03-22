تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

اليابان تلوّح بخيار ما بعد الحرب.. إزالة ألغام هرمز مطروحة بشروط

Lebanon 24
22-03-2026 | 05:50
A-
A+
اليابان تلوّح بخيار ما بعد الحرب.. إزالة ألغام هرمز مطروحة بشروط
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أبدت اليابان استعداداً للنظر في نشر قواتها العسكرية إلى مضيق هرمز للمساهمة في إزالة الألغام، لكن ذلك يبقى مرتبطاً حصراً بالتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، الأحد، إن هذا الاحتمال يبقى نظرياً في هذه المرحلة، موضحاً أنه إذا تحقق وقف شامل للقتال وأصبحت الألغام البحرية عائقاً أمام الملاحة، فإن مسألة إزالتها قد تصبح مطروحة للنقاش.

وأكد موتيجي أن طوكيو لا تملك في الوقت الراهن خطة عاجلة لتأمين عبور السفن اليابانية العالقة في المضيق، مشدداً على أن الأولوية تكمن في تهيئة ظروف تسمح بمرور جميع السفن عبر هذا الممر الحيوي، الذي تعبر منه نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية.

ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة بالنسبة إلى اليابان، التي تعتمد على مضيق هرمز في نقل نحو 90 في المئة من وارداتها النفطية، ما يجعل أي اضطراب فيه تهديداً مباشراً لأمنها الطاقوي.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أشار، الجمعة، إلى أنه ناقش مع موتيجي إمكانية السماح للسفن المرتبطة باليابان بالعبور عبر المضيق.
 
وزير الخارجية الإيراني

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

عباس عراقجي

اليابانية

مضيق هرمز

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24