اليابان تلوّح بخيار ما بعد الحرب.. إزالة ألغام هرمز مطروحة بشروط

أبدت استعداداً للنظر في نشر قواتها العسكرية إلى للمساهمة في إزالة الألغام، لكن ذلك يبقى مرتبطاً حصراً بالتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.



وقال الياباني توشيميتسو موتيجي، الأحد، إن هذا الاحتمال يبقى نظرياً في هذه المرحلة، موضحاً أنه إذا تحقق وقف شامل للقتال وأصبحت الألغام البحرية عائقاً أمام الملاحة، فإن مسألة إزالتها قد تصبح مطروحة للنقاش.



وأكد موتيجي أن لا تملك في الوقت الراهن خطة عاجلة لتأمين عبور السفن العالقة في المضيق، مشدداً على أن الأولوية تكمن في تهيئة ظروف تسمح بمرور جميع السفن عبر هذا الممر الحيوي، الذي تعبر منه نسبة كبيرة من إمدادات العالمية.



ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة بالنسبة إلى اليابان، التي تعتمد على مضيق هرمز في نقل نحو 90 في المئة من وارداتها النفطية، ما يجعل أي اضطراب فيه تهديداً مباشراً لأمنها الطاقوي.



وكان قد أشار، الجمعة، إلى أنه ناقش مع موتيجي إمكانية السماح للسفن المرتبطة باليابان بالعبور عبر المضيق.



Advertisement