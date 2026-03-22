تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
قطر تعلن وفاة 6 أشخاص جراء سقوط مروحية في المياه الإقليمية
Lebanon 24
22-03-2026
|
05:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الداخلية
القطرية
، اليوم الأحد، وفاة 6 أشخاص كانوا على متن طائرة مروحية سقطت فجر اليوم في المياه الإقليمية للدولة، مشيرة إلى أن جهود البحث مستمرة للعثور على شخص سابع.
وقالت الداخلية في بيان: "في إطار عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن المفقودين إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية للدولة، أسفرت جهود البحث عن العثور على 6 من أصل 7 كانوا على متنها، وقد تأكدت وفاة الذين تم العثور عليهم".
وأضاف البيان أن الفرق المختصة تواصل عملياتها المكثفة للعثور على المفقود الأخير.
وكانت
وزارة الدفاع
القطرية قد أعلنت،
صباح اليوم
الأحد، تعرض طائرة مروحية قطرية لعطل فني أثناء تأدية "واجب روتيني"، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة.
ويشارك في عمليات البحث والإنقاذ فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ومجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بحسب وزارة الداخلية.
في السياق، أعلنت
وزارة الدفاع التركية
عن مقتل عسكري
تركي
وموظفَيْن تقنيَّيْن من شركة "أسيلسان"
التركية
في حادث تحطم المروحية القطرية في قطر.
Advertisement
الدفاع الإماراتية تعلن وفاة اثنين من منتسبيها إثر سقوط مروحية بسبب عطل فني
وزارة الدفاع التركية
وزارة الداخلية
مجموعة البحث
وزارة الدفاع
صباح اليوم
يوم الأحد
التركية
القطرية
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24