Najib Mikati
Advertisement

عربي-دولي

قطر تعلن وفاة 6 أشخاص جراء سقوط مروحية في المياه الإقليمية

22-03-2026 | 05:57
قطر تعلن وفاة 6 أشخاص جراء سقوط مروحية في المياه الإقليمية
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، وفاة 6 أشخاص كانوا على متن طائرة مروحية سقطت فجر اليوم في المياه الإقليمية للدولة، مشيرة إلى أن جهود البحث مستمرة للعثور على شخص سابع.

وقالت الداخلية في بيان: "في إطار عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن المفقودين إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية للدولة، أسفرت جهود البحث عن العثور على 6 من أصل 7 كانوا على متنها، وقد تأكدت وفاة الذين تم العثور عليهم".

وأضاف البيان أن الفرق المختصة تواصل عملياتها المكثفة للعثور على المفقود الأخير.

وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت، صباح اليوم الأحد، تعرض طائرة مروحية قطرية لعطل فني أثناء تأدية "واجب روتيني"، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة.

ويشارك في عمليات البحث والإنقاذ فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ومجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بحسب وزارة الداخلية.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل عسكري تركي وموظفَيْن تقنيَّيْن من شركة "أسيلسان" التركية في حادث تحطم المروحية القطرية في قطر.
Advertisement
وزارة الدفاع التركية

وزارة الداخلية

مجموعة البحث

وزارة الدفاع

صباح اليوم

يوم الأحد

التركية

القطرية

تابع
Advertisement
