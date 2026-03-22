قاليباف: سندمر البنى التحتية الحيوية في المنطقة الى حد لا يمكن إصلاحه

هدد رئيس باقر قاليباف، بتدمير البنى التحتية الحيوية في المنطقة "الى حد لا يمكن إصلاحه"، في حال هاجمت وإسرائيل البنى ، وذلك عقب تهديد أميركي بذلك.

وكتب قاليباف على إكس: "بمجرد استهداف معامل انتاج الطاقة والبنى التحتية في بلادنا، سيتم اعتبار البنى التحتية الحيوية، إضافة الى البنى التحتية للطاقة والنفط على امتداد المنطقة، أهدافا مشروعة، وسيتمّ تدميرها الى حد لا يمكن إصلاحه". وحذّر من أن أسعار سترتفع حينها "لفترة طويلة للغاية".

وكان الرئيس الأميركي أمهل ليل السبت 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهددا بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.