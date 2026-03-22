تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بينها "المُربك".. 3 أسلحة أميركية سرية قد تغيّر قواعد الحرب في إيران!

Lebanon 24
22-03-2026 | 08:42
A-
A+
بينها المُربك.. 3 أسلحة أميركية سرية قد تغيّر قواعد الحرب في إيران!
بينها المُربك.. 3 أسلحة أميركية سرية قد تغيّر قواعد الحرب في إيران! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتبت "آرم نيوز": كشفت مصادر أمنية في تل أبيب عن ثلاث أسلحة أميركية سرية، يُعتقد أنها قد تحسم الحرب الجارية ضد إيران بسرعة.

ونقل موقع "آي 24" الاسرائيلي عن هذه المصادر أن الولايات المتحدة تستخدم أسلحة معروفة في صراعها مع إيران، إلا أن هناك أدوات متطورة جديدة تعمل خلف الكواليس وبقيت سرية حتى وقت قريب.

السلاح الأول: "المُربك"

يوصف هذا السلاح بـ"الأكثر غموضًا"، وكان الرئيس السابق دونالد ترامب ألمح إليه سابقًا. وقد صُمم لتعطيل منظومات إيران الإلكترونية في الوقت الفعلي، بما يشمل الرادارات وأنظمة الدفاع والاتصالات، وحتى التأثير أحيانًا على الأفراد في ميادين القتال.

وتشير التقديرات إلى أن هذا السلاح لعب دورًا أساسيًا في العملية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كانون الثاني 2023، حيث أعلن ترامب أن منظومات الرادارات الفنزويلية لم تتمكن من صد العملية رغم امتلاكها صواريخ روسية وصينية.

السلاح الثاني: دمج تقني متطور

يعتمد هذا السلاح على مزيج من المسيَّرات الانتحارية، وصواريخ "سكود" دقيقة، ومنظومات تمويه لتقليل البصمة الرادارية، إضافة إلى أدوات خداع مصممة لتضليل الدفاعات الجوية الإيرانية.

السلاح الثالث: الذكاء الصناعي

يقوم على تقنيات ذكاء صناعي قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، وتحديد الأهداف، وترتيب أولويات الهجمات. ويؤكد خبراء تل أبيب أن إدارة حملة عسكرية معقدة بهذا الحجم ضد إيران لم تكن لتنجح دون هذه التقنيات.

القوة والتنسيق

يضيف موقع "آي 24" أن كبار المسؤولين في المؤسسة الدفاعية الأميركية، بمن فيهم وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس القيادة المشتركة دان كين، يقودون الحملة خلف الكواليس، حيث يجمعون بين القوة الأميركية والقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي لتحقيق تفوق كامل في ساحة المعركة.

تقنيات المستقبل

ورغم التفوق التكنولوجي، يحذر الخبراء من أن "المعركة لم تنتهِ بعد"، مع احتمالية توسع ساحة القتال لتشمل الفضاء واستهداف الأقمار الصناعية والبنية التحتية الاستراتيجية.

ويرون أن الصراع الحالي يشكل "مختبرًا حيًا لتقنيات المستقبل التي سترسم وجه الحرب في العقود القادمة". (آرم نيوز) 

مواضيع ذات صلة
وزارة العدل الأميركية: 3 مهندسين في "سيليكون فالي" نقلوا بيانات سرّية إلى إيران
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أسلحة الليزر الأميركية.. تكنولوجيا قد تُغيّر موازين الحروب
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لنيويورك بوست: السلاح السري الجديد "المربك" عطل أجهزة العدو عندما اعتقلت قواتنا مادورو وزوجته
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: 3 قواعد صاروخية في جنوب إيران تعرضت لهجمات أميركية
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلي

الإيرانية

المستقبل

الإيراني

إسرائيل

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:24 | 2026-03-22
Lebanon24
15:14 | 2026-03-22
Lebanon24
14:42 | 2026-03-22
Lebanon24
14:36 | 2026-03-22
Lebanon24
14:36 | 2026-03-22
Lebanon24
14:26 | 2026-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24