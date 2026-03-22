قرقاش: نتجه إلى حلول تضمن أمناً مستداماً في الخليج العربي

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس ، أنور قرقاش، إن العدوان الغاشم على العربي يحمل تداعياتٍ جيوسياسية عميقة.

وأضاف قرقاش في منشور على منصة "إكس": "هذا العدوان يكرّس الخطر الإيراني محورا رئيسيا في الفكر الاستراتيجي ، ويعزّز خصوصية أمن واستقلاليته عن المفاهيم التقليدية للأمن العربي".

وقال قرقاش في منشور آخر: ‏"ونحن نواجه العدوان الإيراني الغاشم ونكتشف قوتنا الراسخة على الثبات والصمود، لا يتوقف تفكيرنا عند وقف إطلاق النار، بل يتجه إلى حلول تضمن أمنًا مستدامًا في الخليج العربي، تكبح التهديد والصواريخ والمسيرات وبلطجة المضائق".

‏وأكمل: "فلا يُعقل أن يتحول العدوان إلى حالة دائمة من التهديد".