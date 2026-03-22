عربي-دولي

البابا يدين العنف في الشرق الأوسط ودعوة إلى حلول حوارية

Lebanon 24
22-03-2026 | 11:36
البابا يدين العنف في الشرق الأوسط ودعوة إلى حلول حوارية
 أعلن البابا لاوون الرابع عشر أنه يتابع ب"قلق بالغ" الحرب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، مجددا دعوته إلى الحوار لوضع حد لهذه الاوضاع المتأزمة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال البابا بعد صلاة التبشير الملائكي "ما زلت أتابع بقلق بالغ الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك في مناطق أخرى من العالم تمزقها الحرب والعنف".

واضاف "لا يمكن أن نبقى صامتين عن معاناة هذا العدد الكبير من الاشخاص، الضحايا البريئة لهذه النزاعات. ما يصيبهم يصيب الإنسانية جمعاء. إن الموت والألم الناتجين من هذه الحروب يشكلان فضيحة للعائلة الإنسانية برمتها وصرخة في حضرة الله".

وتابع لاوون الرابع عشر "أكرر بشدة ندائي للمثابرة على الصلاة من أجل وقف الاعمال الحربية، ومن أجل ان تفتح في نهاية المطاف مسارات سلام تقوم على الحوار الصادق وعلى احترام كرامة كل إنسان". 

 

